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İzmir'de şimdi de Çeşme ve Ödemiş... Yangınlara müdahaleler sürüyor - 3 ilde 184 konut hasar gördü

03 Temmuz 2025, Perşembe 12:39
İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bazı yangın bölgeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'in 6 bölgesinde yangınlar tamamen kontrol altına alındı
Hedef, yangın çıkmasını önlemek olmalı
Türkiye yangın yeri - Ders almıyoruz

Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.

Yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

Ödemiş

Dün, Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Bakan Yerlikaya: 3 ilde 184 konut hasar gördü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İzmir'de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik'te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa'da ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü. Yangın afetinden etkilenenlere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında İzmir, Bilecik ve Manisa için toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

AA

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