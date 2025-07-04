Rusya: Putin, Ukrayna'daki hedefinden vazgeçmeyeceğini Trump'a bildirdi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’a Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma yönündeki hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdiğini söyledi.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Trump ile yaklaşık bir saat telefonda görüştüğünü bildirdi.

Trump’ın, ABD Kongresinde vergi ve göç sisteminin reform edilmesine ilişkin yasa tasarısının onaylanması hakkında Putin’e bilgi verdiğini kaydeden Uşakov, Putin'in Trump’a hedeflerinin hayata geçirilmesinde başarılar dilediğini ve ABD’nin Bağımsızlık Günü’nü kutladığını aktardı.

Uşakov, "Ülkelerimizin sadece 1. ve 2. Dünya savaşlarındaki ittifaklarıyla değil, aynı zamanda derin tarihi köklerle de birbirine bağlı olduğu vurgulandı." dedi.

Görüşmede iki ülke arasında sinema alanında işbirliğinin ele alındığını belirten Uşakov, "İki ülke arasında Trump yönetimine ve bize yakın geleneksel değerleri teşvik eden film yapımlarının değişimi konusunda işbirliğinin yapılması fikri dile getirildi. Trump da hemen bu fikrin hoşuna gittiğini söyledi." diye konuştu.

Orta Doğu

Uşakov, iki liderin Orta Doğu ve İran konularını da ele aldıklarını bildirerek, "Rus tarafı, tüm sorunlu konu ve anlaşmazlıklar ile savaş durumlarının ancak siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesinin gerektiğini vurguladı. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanlıkları ile başkan danışmanları arasında temasların sürülmesi konusunda mutabık kalındı." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Suriye’deki durumun da istişare edildiğini aktaran Uşakov, Rusya ile ABD’nin bu konuda temasları sürdüreceklerini dile getirdi.

Ukrayna krizi

Uşakov, telefon görüşmesinde, Ukrayna krizine değinildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Trump, askeri eylemlerin en kısa zamanda sonlandırılması konusunu bir kez daha dile getirdi. Putin, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’daki görüşmelerde sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci hakkında bilgi vererek, Rus tarafının müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Putin, Rusya’nın krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdi."

İkili ilişkiler

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığını aktaran Uşakov, özellikle uzay araştırmaları ve enerji alanları ile bazı ekonomik projelerin hayata geçirilmesine ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump’ın temaslarını sürdüreceklerini söyledi.