"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Rusya: Putin, Ukrayna'daki hedefinden vazgeçmeyeceğini Trump'a bildirdi

04 Temmuz 2025, Cuma 01:39
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’a Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma yönündeki hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdiğini söyledi.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Trump ile yaklaşık bir saat telefonda görüştüğünü bildirdi.

Trump’ın, ABD Kongresinde vergi ve göç sisteminin reform edilmesine ilişkin yasa tasarısının onaylanması hakkında Putin’e bilgi verdiğini kaydeden Uşakov, Putin'in Trump’a hedeflerinin hayata geçirilmesinde başarılar dilediğini ve ABD’nin Bağımsızlık Günü’nü kutladığını aktardı.

Uşakov, "Ülkelerimizin sadece 1. ve 2. Dünya savaşlarındaki ittifaklarıyla değil, aynı zamanda derin tarihi köklerle de birbirine bağlı olduğu vurgulandı." dedi.

Görüşmede iki ülke arasında sinema alanında işbirliğinin ele alındığını belirten Uşakov, "İki ülke arasında Trump yönetimine ve bize yakın geleneksel değerleri teşvik eden film yapımlarının değişimi konusunda işbirliğinin yapılması fikri dile getirildi. Trump da hemen bu fikrin hoşuna gittiğini söyledi." diye konuştu.

Orta Doğu

Uşakov, iki liderin Orta Doğu ve İran konularını da ele aldıklarını bildirerek, "Rus tarafı, tüm sorunlu konu ve anlaşmazlıklar ile savaş durumlarının ancak siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesinin gerektiğini vurguladı. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanlıkları ile başkan danışmanları arasında temasların sürülmesi konusunda mutabık kalındı." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Suriye’deki durumun da istişare edildiğini aktaran Uşakov, Rusya ile ABD’nin bu konuda temasları sürdüreceklerini dile getirdi.

Ukrayna krizi

Uşakov, telefon görüşmesinde, Ukrayna krizine değinildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Trump, askeri eylemlerin en kısa zamanda sonlandırılması konusunu bir kez daha dile getirdi. Putin, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’daki görüşmelerde sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci hakkında bilgi vererek, Rus tarafının müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Putin, Rusya’nın krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdi."

İkili ilişkiler

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığını aktaran Uşakov, özellikle uzay araştırmaları ve enerji alanları ile bazı ekonomik projelerin hayata geçirilmesine ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump’ın temaslarını sürdüreceklerini söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2 kişinin vefat ettiği İzmir'deki büyük yangın afetinde son durum?

    Rusya: Putin, Ukrayna'daki hedefinden vazgeçmeyeceğini Trump'a bildirdi

    'Lütfen dışarıda ateş yakmayın; bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın'

    İstanbul su krizi tehlikesiyle karşı karşıya

    Görür: Gemlik muhakkak taşınmalı

    " Gazze'nin tamamını işgal etmeli, insani yardımları durdurmalı "

    ''İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu'' - "Cezasız bırakılan soykırım, tekrarlanır"

    Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kursk bölgesinde öldü

    İzmir BB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 137'ye yükseldi

    Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'e yağış uyarısı

    İzmir'de şimdi de Çeşme ve Ödemiş... Yangınlara müdahaleler sürüyor - 3 ilde 184 konut hasar gördü

    TÜİK'e göre enflasyon %35,05, ENAG'a göre ise %68,68 - Kira artış oranı %43,23 oldu - Memur maaşları netleşti

    Biden: Bazı Avrupalı liderler Trump konusunda yardım istiyor

    Kaçkar Dağları'nın zirvesinde uçak düştü: Pilot öldü, 1 kişi yaralandı

    İzmir’de yangın bilançosu: 110 konut ağır hasarlı

    Hadis âlimleri İstanbul’da buluştu

    New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday kazandı

    STK’lar: Abluka kaldırılsın

    Bazı yangın bölgeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    2 kişinin vefat ettiği İzmir'deki büyük yangın afetinde son durum?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Lütfen dışarıda ateş yakmayın; bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın'
    Genel

    Rusya: Putin, Ukrayna'daki hedefinden vazgeçmeyeceğini Trump'a bildirdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Üstad Hazretleri yazdığını yaşamıştır
    Genel

    Mende'nin kalbinde uhuvvet sofrası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.