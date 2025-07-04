'Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı, Ödemiş ve Buca'da müdahale sürüyor'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hava müdahalemizle İzmir-Çeşme yangını kontrol altına alındı. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor." dedi.

'Lütfen dışarıda ateş yakmayın; bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın'

2 kişinin vefat ettiği İzmir'deki büyük yangın afetinde son durum? İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor. Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı. Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti. Buca Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti. Gece boyunca ekipler yangının mobilya imalatı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için müdahalede bulundu. Vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, İzmir'deki yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu. "Yeşil Vatan"ı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor." ifadelerini kullandı. Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar mevkisinden itibaren çift taraflı trafiğe kapatılmıştı. Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. AA

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