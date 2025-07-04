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'Trump, 7 Temmuz'da Gazze'de ateşkes ilan edecek'

04 Temmuz 2025, Cuma 10:32
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edeceğini bildirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail, Hamas ile ateşkesin detaylarını müzakere etmek için hazırlanıyor.

 

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın da "Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmayı hedeflediğini" aktardı.

 

Hamas'ın teklife "evet" diyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtilen haberde, anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiği fakat serbest bırakılacak Filistinli esirler ve diğer konularda çetin bir müzakere sürecinin yaşanacağı belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın yanıtından sonra müzakerelerin başlamasına hazırlandığı, Trump'ın Katar'a, Katar'ın da Hamas'a anlaşma için baskı yaptığı iddia edildi.

Trump, İsrail'in Gazze’de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuş, Filistinli kaynaklar Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmişti.

AA

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