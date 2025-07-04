2 kişinin vefat ettiği İzmir'deki büyük yangın afetinde son durum?

İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

'Lütfen dışarıda ateş yakmayın; bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse, bunu yapmayın'

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ildır Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor.

Jandarma ekipleri, Ildır Mahallesi'ndeki alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bazı konutları tahliye etti.

Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı.

Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.

Ödemiş

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

81 yaşındaki yatalak kişi vefat etti

Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı. Evde yalnız olan Erkan yangında hayatını kaybetti. Erkan'ın yatalak olduğu belirtildi.

Mahalledeki hayvanlar kamyonlarla tahliye edildi

Sabah saatlerinde tahliye edilen Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla bölgeden alınarak Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarına götürdü.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü ve Ortaköy mahalleleri de tahliye edildi. Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, zeytinlikleri aşıp bugün Üzümlü Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Burada evlere zarar veren alevler, ağıllar, ahırlar ve evleri kullanılamaz hale getirdi.

Jandarma ekiplerince hızla tahliye edilen Karadoğan Mahallesi'nde de birçok ev ve ahır ile bahçeler zarar gördü.

Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü. Yaşlı kadınlara jandarma ekipleri ve vatandaşlar yardım ederken, çok sayıda kişi ev eşyalarını araçlarıyla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Alevlerin hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle hayvanlarını ahırlardan çıkaramayan bazı vatandaşlar ise ellerindeki hortumlarla alevleri engelleye çalıştı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı.

Dün Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Ödemiş'teki yangında orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ödemiş ilçesindeki yangında orman işçisi İbrahim Demir'in "Yeşil Vatan"ı korumak için mücadele verirken şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında Yeşil Vatan'ı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum."

Buca

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

İzmir-Aydın Otoyolu, Kaynaklar ve Gişeler mevkisinden itibaren çift taraflı trafik akışına kapatıldı.

Ayrıca Gaziemir-Torbalı kara yolu Kısıkköy kavşağında araçların geçişine izin verilmiyor.

Bu bölgede TOMA'lar da yangına müdahale etmeye başladı.

Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenildi.

Bu esnada kıvılcımların önce bölgede biriken çöplüğe, oradan da ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Jandarma yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir Valisi Elban'dan açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarının belirli noktalara sıkıştırıldığını, kısa sürede kontrol altına alınacağını beklediklerini söyledi.

Elban, müdahalenin havadan ve karadan sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Yangın, saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle hem çok hızlı yayılıyor hem düzensiz rüzgar nedeniyle sürekli yer değiştiriyor. Dolayısıyla havadan ve karadan müdahale konusunda ciddi manada zorluyor. Bütün bunlara rağmen yangın otobanının olduğu bu bölgeye sıkıştırılmış durumda. İnşallah, çok kısa bir zaman içinde yangının artık kontrol altına alınmasıyla ilgili haberi vermeyi planlıyoruz."

Elban, Çeşme ve Ödemiş'te devam eden yangınlara 9 uçak ve 22 helikopterle müdahale edildiğini, 1100 civarında kara aracı, 6 bin personelin de karadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kentte 8 günden beri çeşitli bölgelerinde yangınların yaşandığına değinen Elban, şöyle devam etti:

"Çeşme Ildır Mahallesi'nde ve Ödemiş'te dün başlayan yangınlar, hafta sonu Seferihisar'da, daha önce Foça ve Aliağa'daki yangınların tamamı elektrik hatlarından kaynaklı başladı. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar hemen yakınındaki otları tutuşturup kısa süre içerisinde etrafa ve ormana yayıldı. İnsan ya da sabotaj kaynaklı bir yangın yok."

Elban, Ödemiş'teki yangına ilişkin de "Yangın dün akşam 21.30 itibarıyla başladı. İki mahalleyi hızlıca tahliye etmek için çaba sarf ettik. Suçıktı Mahallesi'nde 37 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Orman teşkilatımızın, jandarmamızın, kaymakam arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla vatandaşlarımızı yangının arasından çıkardık. Ancak 81 yaşında olan yaşlı bir amcamızı, ailesi de çıkaramadan o yangın yerinden uzaklaştığı için, biz 37 vatandaşımızı tahliye ettikten sonra o eve vardığımızda maalesef 81 yaşındaki amcamızın dumandan etkilenerek vefat ettiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Ödemiş'teki yangının da henüz kontrol altına alınmadığını, bir noktaya baskılandığını, oradan da yapılan müdahalelerle en kısa zamanda iyi haberi vermiş olacaklarını ifade eden Elban, yangınlarda uyum içinde çalışan AFAD, itfaiye, belediye, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Ayrıca, bölgeye yönlendirilen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangından ormanlık alandaki bazı hayvanlar da etkilendi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul

Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanda piknik yapanları buradan ayrılmaları için anonsla uyardı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saat süren yangın söndürüldü.

Silivri

Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bölgeye havadan müdahale sürerken, çevre ilçelerden itfaiye ekibi, kepçe ve su tankerleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek çalışmalara destek oldu. Söndürme çalışmalarında TOMA'lar da yer aldı.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgeye giderek, ekiplerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yangın sebebiyle Çanta Mahallesi'nde 50 hanenin tedbir amacıyla boşaltıldığı bilgisi verilerek, "Kızılay, bölgede çalışan personelimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesi'nden takip etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada ise otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için İstanbul İtfaiyesinin bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Ümraniye ve Başakşehir'den toplam 31 araç ve 105 personelle yangına müdahale edildiği belirtildi.

Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Gül'den paylaşım

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de çıkan orman yangını, tüm kurumlarımızın hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, başta süreci yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Vali Gül, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını ve adli sürecin sürdüğünü belirtti.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesi Saray Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Muğla

Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Havadan 4 helikopter ile çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kırklareli

Pınarhisar ilçesinin Karıncak köyü yakınlarında buğday ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı da müdahale etti.

Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 300 dekar tarım arazisi ile 200 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Uşak

Eşme ilçesinde Balabancı köyü yakınlarında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Uşak ve Eşme belediyelerine bağlı 4 itfaiye aracı, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki 2 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar da zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bakan Yerlikaya: 3 ilde 184 konut hasar gördü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ülke genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında, İzmir ilinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü." bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14 milyon 258 bin 400 lira, Bilecik ilimiz için 5 milyon 745 bin lira, Manisa ilimiz için 1 milyon 600 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 lira ödeme yapılmıştır. Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerler içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır."

Bilecik'te yangın kontrol altına alındıktan sonra 4 gün içinde konteyner alanlarının kurulumunun altyapısıyla tamamlanarak afetzedelerin konteynerlerine yerleştirilmeye başlandığını belirten Yerlikaya, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini sundu.

KGM, 5 ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 11 lokasyonda destek verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerinde çıkan orman yangınlarında 11 lokasyonda söndürme faaliyetlerine destek verildiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yangın söndürme çalışmalarına ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 lokasyonda KGM'ye bağlı 71 personel, 53 makine ekip ve ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir. Devletimizin tüm birimleri olarak, ilgili bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz."

Öte yandan, Çeşme Ildır bölgesindeki orman yangını sebebiyle gün içinde trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler Kavşağı-Alaçatı Kavşağı saat 20.45 itibarıyla her iki yönde trafik akışına açıldı.