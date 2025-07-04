Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın nimetine şükretmek yerine inkârı tercih ederek kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmez misin? İbrahim Suresi: 28 HADİS: Benden sonra vaiz kılığında halka yalan yanlış hikâyeler anlatan bir kısım insanlar çıkacak. Allah onların yüzüne bakmaz. Camiü’s-Sağir, No: 2404

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