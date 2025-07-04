"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

04 Temmuz 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’ın nimetine şükretmek yerine inkârı tercih ederek kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmez misin?

İbrahim Suresi: 28

HADİS:

Benden sonra vaiz kılığında halka yalan yanlış hikâyeler anlatan bir kısım insanlar çıkacak. Allah onların yüzüne bakmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 2404

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul su krizi tehlikesiyle karşı karşıya

    Görür: Gemlik muhakkak taşınmalı

    " Gazze'nin tamamını işgal etmeli, insani yardımları durdurmalı "

    ''İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu'' - "Cezasız bırakılan soykırım, tekrarlanır"

    Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Kursk bölgesinde öldü

    İzmir BB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 137'ye yükseldi

    Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'e yağış uyarısı

    İzmir'de şimdi de Çeşme ve Ödemiş... Yangınlara müdahaleler sürüyor - 3 ilde 184 konut hasar gördü

    TÜİK'e göre enflasyon %35,05, ENAG'a göre ise %68,68 - Kira artış oranı %43,23 oldu - Memur maaşları netleşti

    Biden: Bazı Avrupalı liderler Trump konusunda yardım istiyor

    Kaçkar Dağları'nın zirvesinde uçak düştü: Pilot öldü, 1 kişi yaralandı

    İzmir’de yangın bilançosu: 110 konut ağır hasarlı

    Hadis âlimleri İstanbul’da buluştu

    New York belediye başkanlığı ön seçimini Müslüman aday kazandı

    STK’lar: Abluka kaldırılsın

    Bazı yangın bölgeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

    İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'in 6 bölgesinde yangınlar tamamen kontrol altına alındı

    Japonya'da 11 günde 911 deprem oldu

    İran Atom Enerjisi Kurumu: Nükleer sanayi bombalamayla yok edilemez

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.