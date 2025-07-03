Görür: Gemlik muhakkak taşınmalı

Son iki günde Gemlik’te 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Art arda yaşanan depremlerin ardından uzmanlar, yeniden uyardı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Birtakım siyasî meseleler sebebiyle taşınmasından vazgeçildi. Oysa Gemlik muhakkak taşınmalı. Hem KAF’ın güney kolu üzerinde hem de zemini alüvyon. Eğer büyük bir deprem olursa burası biter, kurtulma şansı çok az” dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey ve güney olmak üzere iki kolu olduğunu hatırlatarak, “Biz, Kuzey kolunun tehlikelerini fazlaca konuşurken güney kolu ihmal ediyoruz. Oysa burası da aynı derecede aktif fay hatlarıyla dolu. Art arda yaşanan bu sarsıntılar bize, bu bölgedeki fayların diri olduğunu gösteriyor. Arka arkaya olan bu depremler, birbirinin artçısı olmaktan çok bağımsız depremler gibi görünmekte ve bölgenin enerjisini de azaltmışa benzemiyor” dedi.

Ankara - anka