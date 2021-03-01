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1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur, Rusya'da da yasak olmaz

01 Mart 2021, Pazartesi 02:50
TATARİSTAN’DA DEVAM EDEN RİSALE-İ NUR DAVALARI İÇİN AV. RUSLAN NAGIYEV KONUŞTU: SAVCILIĞIN YASAK TALEBİ İFADE HÜRRİYETİNİN İHLALİDİR. AİHM’İN KARARINI MAHKEMEYE SUNDUK.

AİHM KARARI DAVA DOSYASINDA

“Savcılığın iddiasını kabul etmiyoruz. Esassız olduğu kanaatindeyiz. Talebimiz üzerine, mahkeme dava dosyasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Risale-i Nur hakkındaki kararını ekledi. Risale-i Nur’un Rusça tercümelerinin Rusya’da yasaklanması Avrupa Haklar Sözleşmesinin 10. maddesinin, yani ifade özgürlüğünün ihlalidir.”

RİSALE-İ NUR’DA AŞIRILIK YOK

“Said Nursî’nin kitapları Türkiye’de değil yasak olmak, Türkiye Diyanet’i tarafından basılıyor. Birçok âlimler, uzmanlar, bilirkişiler, Said Nursî’nin kitaplarında hiçbir aşırılık olmadığını söylüyorlar. Temelde bu kitaplar Kur’an tefsiridir. Örneğin bu kitaplar Kahire’de El-Ezher gibi saygın bir üniversitede okutuluyor.”

***

Risale-i Nur Rusya’da da yasak olamaz

Avukat Ruslan Nagiyev, Tataristan’daki Risale-i Nur eserleri dolayısıyla görülen mahkeme ile ilgili, Risale-i Nur’un Rusya’da da yasaklanamayacağına dikkat çekti.

Avukat Ruslan Nagiyev, Tataristan’daki Risale-i Nur eserleriyle ilgili mahkeme konsundaki son durumu sosyal medya hesabında paylaştığı video ile anlattı.

İşte Av. Ruslan Nagiyev’in anlatımıyla Tataristan’da yaşanan Risale-i Nur dâvâsının serencamı: “Selâmun aleyküm, iyi günler değerli arkadaşlar. Ben avukat Rustan Nagiyev. Bugün 24 Şubat 2021. Ben Tataristan’ın Yarçallı şehrinde bulunuyorum. Burada şehir mahkemesinde savcılığın Türk âlimi Said Nursî eserlerinin aşırılık yanlısı materyalleri olarak tanınmışı iddiasının değerlendirilmesi devam ediyor. Yani Risale-i Nur kitapları söz konusu. Yani (aramada ele geçirilen) Türkçe 47 kitap. Burada bir dâvâlının avukatlığını yapıyorum. Savcılığın iddiasını kabul etmiyoruz. Esassız olduğu kanaatindeyiz. Talebimiz üzerine, bugün mahkeme dâvâ dosyasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Risale-i Nur hakkındaki kararını ekledi. Yani Risale-i Nur’un Rusça tercümelerinin Rusya’da yasaklanması Avrupa Haklar Sözleşmesi’nin 10. maddesinin ihlâlidir. Yani bu, ifade hürriyetinin ihlâlidir.”

Bu kitaplar Kur’an tefsiri

“Ayrıca böyle bir talepte bulunduk; bu kitapları basan yayınevi temsilcisinin davaya üçüncü şahıs olarak kabul edilmesini istedik” diyen Nagiyev şunları anlattı: “Yani bu kitapları basan Sözler Yayınevi. Ama mahkeme -bizce- esassız olarak bu talebimizi reddetti. Ve bu yayınevi temsilcisi davaya kabul edilmedi. Ayrıca bir talepte daha bulunduk; bu dâvâya üçüncü şahıs olarak Türk konsolosluğu temsilcilerinin dahil edilmesini istedik. Ama bu talebimiz de mahkeme tarafından kabul edilmedi. Hatırlatmak istiyorum ki Said Nursî’nin kitapları Türkiye’de değil yasak olmak, Türkiye Diyanet’i tarafından basılıyor ve kullanılıyor, böylece Türkiye devletinin koruması altındadır. Birçok âlimler, uzmanlar, bilirkişiler, Said Nursî kitaplarında hiçbir aşırılık olmadığını söylüyorlar. Temelde bu kitaplar Kur’ân tefsiridir. Meselâ Said Nursî kitapları Kahire’de El-Ezher gibi saygın bir üniversitede okutuluyor. Sonraki mahkeme oturumu 23 Mart 2021 tarihine planlandı.” 

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30 Ağustos 2018 Yeni Asya 1. Sayfa

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Ne olmuştu?

Rusya’da Tataristan’da Risale-i Nur ve hanım Nur Talebeleri hakkında iki (2) mahkeme devam ediyor. Mahkemelerden birincisi Türkçe Risale-i Nurlar’ın yasaklanması amacıyla açılmıştı. 24 Şubattaki son duruşma ile yine ileri bir tarihe ertelendi. Bir sonraki duruşma 23 Mart 2021 Salı gününe ertelendi. İkincisi, aralarında 70-80 yaşlarında ninelerin de yargılandığı hanım Nur Talebelerinin duruşması ise 22 Mart 2021 Pazartesi gününe ertelendi.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: risale-i nur, yeni asya, külliyat
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