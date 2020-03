Said Nursî nesilleri iman ve ahlâkla buluşturdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bediüzzaman Said Nursi’nin nesilleri iman ve ahlakla buluşturduğunu söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun Bedîüzzaman Said Nursî’nin vefatının 60. sene-i devriyesi vesilesiyle gazetemize mesaj gönderdi.

Karamollaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bedîüzzaman Said Nursî, ömrünü İslam davasına adamış, bu uğurda her türlü çileye talip olmuş ve hizmetini yaparken karşısında duranlara karşı bile kardeşlik hukukunu muhafaza etmiş büyük ilim, dava ve mücadele insanıdır. İslam aleminin madden ve manen büyük bir buhrana düştüğü dönemde yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu fikirler, hizmet aşkı ve yetiştirdiği talebeler ülkemizde ve İslam dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Zor zamanda yaptıkları çalışmalarla nesillerimizi yeniden imanın ve ahlakın hakikatiyle buluşturan öncülerimizden merhum Said Nursî’yi vefatının 60. sene-i devriyesinde hayırla, rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”

Ankara - Mehmet Kara