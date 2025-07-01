Emekli maaşı açlık sınırına yükseltilmeli - Türk-İş: Haziranda açlık sınırı 26 bin TL

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, açlık sınırının yarısına karşılık gelen emekli aylığıyla emeklilerin ancak nefes alabildiğini ve âdeta bitkisel hayatta olduğunu ifade ederek, 14 bin lira olan en düşük emekli aylığın açlık sınırına yükseltilip 3 Temmuz’da da bu rakam üzerinden yapılacak artışla insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarılmasını istedi.

İntibak hakkının tüm emeklileri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini, banka promosyonu sisteminin iyileştirilmesi ve rakamın güncel şartlara uyumlu hale getirilmesine ihtiyaç bulunduğunu belirten Tokgöz, bayram ikramiyelerinin de bir emekli aylığına eşitlenmesini ve 2 bayramda emeklilere sunulmasını beklediklerini kaydetti. Ankara - anka *** Türk-İş: Haziranda açlık sınırı 26 bin TL TÜRK-İŞ, haziran ayı itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırının 26 bin 115 liraya, yoksulluk sınırının ise 85 bin 65 liraya yükseldiğini, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 33 bin 586 lira olduğunu bildirdi. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 26 bin 115 lira 18 kuruşa; gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı anlamına gelen “yoksulluk sınırı” ise 85 bin 65 lira 75 kuruşa yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 33 bin 586 lira 82 kuruşa çıktı. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 290

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.