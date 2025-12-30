Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurladı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Şehit polis memurları için Yalova'da düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Külünk, Koçyiğit ve Pehlivan'ın "vatan toprağı ilelebet payidar kalsın" diye canından geçen nice yiğitler gibi şehitler kervanına katıldığını söyledi.

Şehitlerin gecenin karanlığında Türk milletinin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı bir an dahi tereddüt etmeden ahde sadakatle şehadete yürüdüğünü vurgulayan Yerlikaya, Pehlivan, Külünk ve Koçyiğit'in suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptığını anlattı.

Yerlikaya, şehitlerin her adımında dua ve vatan aşkı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. O şehitler ocağı ki aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman, cesaret, istiklal vardır. Kahraman şehitlerimiz, sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgar oldunuz, vatanımıza siper oldunuz. Sizler, asil milletimizin alın yazısına 'şan ve şeref' olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız. Rabb'im sizden razı olsun.

Kahraman polislerim, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında sabırla, azimle, dirayetle dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Sizlerin asaleti ve kahramanlığı sadece yüreğinizde taşıdığınız cesaretle değil, vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır. Allah hepinizden razı olsun."

"Şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız"

Şehitlerin acısının baba ocağında başlayarak 86 milyona yayılan bir acı olduğunu aktaran Yerlikaya, şehit ailelerinin ve gazilerin asla yalnız olmadığını kaydetti.

Yerlikaya, şehitliğin en yüce makamlardan olduğunu belirterek, "Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de Rabb'imiz buyuruyor ki, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler.' İşte bu müjde, bu gerçek yüreğimize su serper. Şehitler toprağın altında değil, rahmetin ufkunda diridirler. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik, işte bu kutsal vatan toprağındaki iddiamızdır, dirayetimizdir, hürriyet sevdamızın en büyük dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hatırasını yaşatmanın, emanet bıraktıkları vatana sahip çıkmanın Türk milletinin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu borç sözle değil, sebatla ödenir. Bu borç geri adım atmayarak, mücadeleyi büyüterek, sadakatle ve azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Terörle mücadelede hiç durmadan asil milletimizin destek ve dualarıyla kahraman Mehmetçik, polis, jandarma, sahil güvenlik, korucularımızla birlikte Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Bugün şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetine en ufak bir rehavete kapılmadan sahip çıkacağız. Bu ülkenin çakıl taşına dahi göz koyanlar, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecekler."

Yerlikaya, başta Pehlivan, Külünk ve Koçyiğit olmak üzere vatan uğruna toprağın bağrına düşen tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kederli ailelere, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı, gazilere de acil şifalar dilediğini sözlerine ekledi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün şehitler için dua ettiği törende, şehit polislerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra şehit Külünk'ün cenazesi toprağa verileceği Düzce'nin Akçakoca ilçesine, şehit Koçyiğit'in cenazesi de Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı.

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınları ile Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis memuru Pehlivan Yalova'da ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru İlker Pehlivan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Yalova Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Pehlivan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehit Pehlivan'ın naaşı, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin polis memuru eşi Kader Pehlivan, çocukları Ediz Mete, Elif Begüm ve Aybüke Gökçe Pehlivan ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Pehlivan'ın 18 yıl önce İstanbul'da göreve başladığı, sırasıyla Bingöl, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt il emniyet müdürlükleri kadrosunda görev yaptıktan sonra temmuz 2024'ten bu yana Yalova'da görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada törene katılan çok sayıda vatandaş, Türk bayrağı açarak şehir meydanına yürüdü.

Şehit Polis Memuru Yasin Koçyiğit, Ankara'da ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yalova'da düzenlenen törenin ardından Şereflikoçhisar İmam Hatip Okulları Tatbikat Camisi'ne getirildi.

Şehit için burada düzenlenen törene, annesi Hatice Koçyiğit, eşi Rana Sultan Koçyiğit, çocukları Hatice İrem ve Sıla Koçyiğit ile ailesinin yakınlarının yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Koçyiğit ailesi, taziyeleri kabul etti.

Şehit Polis Memuru Yasin Koçyiğit'in naaşı, cenaze namazının ardından Çalören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Turgut Külünk'ün cenazesi, memleketi Düzce'de defnedildi

Şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Akçakoca ilçesindeki babaevine getirildi.

Santral Caddesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından Akçakoca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Osman Aydın tarafından helallik alınması ve cenaze namazı kıldırılmasının ardından polisler, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı.

Şehit Turgut Külünk'ün naaşı, Kapkirli Mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, baba Aydın, anne Kevser, şehidin eşi Dilek, kızı Eslem Külünk ile kardeşleri, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakan yardımcıları Münir Karaloğlu ve Bülent Turan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.