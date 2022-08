Şimdi de Esad çarkı

11.5 YILDIR “İNSANLARI ESED’İN ZULMÜNDEN KURTARACAĞIZ” DİYEN ERDOĞAN ŞİMDİ “ESED’İ YENMEK DİYE BİR DERDİMİZ YOK” DİYOR.

ERDOĞAN: RUSYA REJİMİN YANINDA

“SİYASETTE DARGINLIK OLMAZ”

Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için, “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın” diyen Erdoğan: “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok.”

“ESAD’I DEVİRECEĞİZ” DEMİŞTİ

İç savaşın patladığı günden beri Esad’ı devirmekten söz eden Erdoğan, 2016’daki bir konuşmasında da “Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için oraya girdik, başka birşey için değil” demişti.

***

Çark cephesinde değişen bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’IN BAE ve S. Arabistan ile başlayan ve İsrail ile süren çark etmelerine, şimdi de Suriye eklendi. Erdoğan, Ukrayna ziyareti sonrası Mısır ile üst düzey ilişkilerin başlamasını arzu ettiğini söyledi. Erdoğan’ın, bu çarkları “Çark cephesinde değişen bir şey yok” başlığını ortaya çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna’ya yaptığı ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Son dönemde gündeme gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilişkilerin geliştirilmesi, Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konularında da konuşan Erdoğan, “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın” dedi. “Mesela Mısır’la (ilişkiler) şu anda üst düzeyde, istenilen yerde değil ama biz şimdi Mısır’la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle, tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu biz bozarız. “Şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var; ‘İplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün olur lazım olur.’ Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız. “Diplomasiye ne denli ihtiyacımız olduğunu bütün dünya gördü. Biz her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununu çözmekle ilgili elimizi taşın altına biz koyduk. Hedefimiz, bölgesel barış oldu, ülkemizi bu krizin ağır tehditlerinden risklerinden korumak oldu.”

“Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki”

Türkiye, 2011’de Suriye’de başlayan iç savaşta muhaliflere destek verdi, bir süre sonra Şam yönetimini meşru kabul etmediğini açıkladı. Şu an muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesinde Türk askerleri de mevcut. Ancak son dönemde Şam ile Ankara arasında ilişkilerin yeniden kurulabileceği gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta, Ekim 2021’de Belgrad’da bir uluslararası toplantıda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’la ayaküstü görüştüğünü söylemiş; gelen tepkiler üzerine muhalifler ile Şam yönetimi arasındaki barış görüşmelerine katkı vermek için bu görüşmelerin yapıldığını açıklamıştı.

Erdoğan, Şam yönetimiyle görüşmelere dair gelen sorulara, Rusya’nın da işbirliğiyle Suriye’nin kuzeyinde Halk Savunma Birlikleri’nde (YPG) yönelik operasyon düzenlenebileceğini; Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi ve “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki” dedi. Erdoğan ayrıca, “Bizim şu anda Suriye’de attığımız bütün adımlarla, özellikle Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusu ve batısından Akdeniz’e kadar olan o bölgede Ruslarla yürüttüğümüz çalışmalarda terörle bir mücadele vardı. (...)Biz istiyoruz ki buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Onların topraklarının bütünlüğü bizim için önem arz ediyor. Rejim bunun idraki içinde olmalı.”

Haber Merkezi

***

Gültekin Uysal: Erdoğan’dan herşey beklenir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Eylül 2012 tarihinde söylediği, “İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız” sözlerini hatırlatarak, “Keyfi nasıl isterse öyle yapar; ondan her şey beklenir. Zira onun adı Erdoğan” dedi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın o tarihteki tweetini alıntılayan Gültekin Uysal, “Ne var bunda? Yeniden ‘Kardeşim Esad’ da der, davetlisi olarak Şam’a da gider, Emevi Camiinde namaz da kılar, Eyyubi’nin mezarında dua da okur, ‘sözlerim çarptırıldı’ da der, inkâr da eder, yalan da söyler. Keyfi nasıl isterse öyle yapar; ondan herşey beklenir. Zira onun adı Erdoğan” diye yazdı.

Ankara - Ahmet Terzi