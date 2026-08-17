Gazeteci Ahmet Taşgetiren, Süleymancılara yönelik operasyon üzerinden iktidar-cemaat ilişkilerini eleştirerek, “Gönül köprüsü kopuyor, herkes kaybediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, Süleymancılara yönelik operasyonları değerlendirdiği yazısında, Türkiye’de cemaat ve tarikatların devlet ve siyasetle ilişkilerinin yeniden tartışmaya açıldığını belirtti.

“Ne istedilerse verdiği” cemaat nasıl büyüdü?

AK Parti iktidarının 24 yılı geride bıraktığını hatırlatan Taşgetiren, iktidarın geçmişte farklı vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini ancak daha sonra FETÖ yapılanmasıyla büyük bir çatışma yaşandığını belirtti. Taşgetiren, iktidarın geçmişte “ne istedilerse verdiği” bir cemaatin darbe girişimine kadar büyümesinin nasıl fark edilmediğinin sorgulanması gerektiğini ifade ederek “Ne olmuştu da siyasî iktidar bu darbe girişimine kadar cemaatin azmanlaştığını görmemişti?” sorusunu yöneltti.

Süleymancılar kollanmadı

İktidar cenahının operasyonların “dinî faaliyetlerle ilgili olmadığı” yönündeki vurgusuna dikkat çeken Taşgetiren, Süleymancılarla iktidar arasındaki sıkıntıların yeni olmadığını belirtti. Taşgetiren, “Süleymancılar, iktidar tarafından kollanan bir cemaat olmadı.” dedi. Yazıda cemaatin iktidara destek vermediği, hatta bazı dönemlerde karşıt siyasî pozisyonlarda rol aldığı belirterek bunun operasyonların arka planındaki unsurlardan biri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini gündeme getirildi.

Gönül köprüsü kopuyor

Taşgetiren yaszısının sonunda şu değerlendirmede bulundu: “ Epeyce bir zamandan beri (Yani FETÖ FETÖ olalı) yeni insan kaynağı bulmakta zorlanıyor. Süleymancılar operasyonu da herkesi gölgeleyecek. ‘Onlardan kaçan bizce gelir’ hesabının tutar tarafı yok. Gönül köprüsü kopuyor herkesle. Şeyhlerin miras kavgasına tutuştuğu bir tarikat âleminde ne gönül eğitimi olur ne de dinî heyecan… Muhafazakâr iktidar da düşünmeli, cemaat ve tarikatlar da… Zemin kayıyor ve herkes kaybediyor.”