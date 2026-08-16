Süleymancılardan sessiz yürüyüş - Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar ismiyle anılan cemaat, liderleri Alihan Kuriş ve derneklerine yönelik 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonların ardından Ankara'daki Millet Parkı'nda toplandı. Toplanan grup namaz kılıp dua etti.
Kalabalığın giderek artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sözcü'nün haberine göre herhangi bir slogan atılmadı, sessizce yürüdüler.
Haber Merkezi
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Alihan Kuriş tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, "Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü" olarak tanımladığı soruşturma kapsamında gözaltındaki 38 şüpheliden 32'si tutuklandı, 6’sı hakkında ise adlî kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş de tutuklananlar arasında yer alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Haber Merkezi