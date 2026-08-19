İtibar suikastı yapıyorlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklanan Alihan Kuriş’in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Ben sadece varis ve temsilciyim

Herkes kaybediyor

Süleymancılardan sessiz yürüyüş - Alihan Kuriş tutuklandı Alihan Kuriş, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Tarafıma itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Ben Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin torunuyum, varisiyim ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim. Kanaat önderi olduğumuz grubun ismi, ‘Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Talebeleri’ olarak kendim nitelendiririm. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğini ise ben bilmiyorum, bu hususlar beni ilgilendirmez” diye konuştu. Haber Merkezi

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