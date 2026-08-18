Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Ben sadece varis ve temsilciyim

“Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamaları iddiasıyla tutuklanan Alihan Kuriş’in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Herkes kaybediyor
Süleymancılardan sessiz yürüyüş - Alihan Kuriş tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş, savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi. Medyada yer alan haberle regöre, Kuriş, kendisini dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın “varisi ve temsilcisi” olarak tanımlayarak, “Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim” dedi.
Haber Merkezi