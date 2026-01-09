Taha Akyol: İsrail SDG’ye destek veriyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Suriye’de Halep merkezli çatışmaların arka planında İsrail’in SDG üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Akyol, 10 Mart Mutabakatı’nın muğlak yapısının SDG tarafından istismar edildiğini, “entegrasyon”un Suriye ordusuna katılım değil, sadece Savunma Bakanlığı’na bağlı kalma şeklinde yorumlandığını belirtti. İsrail’in SDG’yi “Suriye’yi bölme aracı” olarak gördüğünü vurgulayan Akyol, Halep’te patlak veren çatışmaların bölgeyi son derece kırılgan ve tehlikeli bir sürece soktuğunu ifade etti. Haber Merkezi

