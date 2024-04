Uysal: İktidar, İsrail zulmünü sadece izledi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın Ramazan ayı boyunca İsrail’in zulmünü izlediğini, ticaretini kesmediğini, toplumsal tepkiler üzerine ‘lütfen’ yaptırım uygulayacağını açıkladığını belirterek, “Bu iktidarın hiçbir musibetten nasihat almadığını da bu vesileyle bir kez daha gördük” dedi.

Gazze’de, Filistin topraklarında ‘Batı’ desteği ile süren İsrail zulmü, Yemen’de süren ve binlerce çocuğu açlıkla, kıtlıkla başbaşa bırakan rezil vekalet savaşı, Mozambik’te yaşanan kolera salgını ve dünyanın sair coğrafyalarında yaşanan türlü acılar, dahası bir sene evvel yaşadığımız depremin ardından deprem illerinde süren, kapanmaz, onmaz yaraların milleti derinden üzdüğünü söyleyen Uysal, “En bilinen şekli ile ‘komşusu açken karnı tok yatan’ı mensubu bilmeyen yüce dinimizin buyruğu ve tarihimizden mazlumlar karşısında verdiğimiz onlarca örnek mücadele varken bugün yaşanan acılara naçar olmak kahrediyor insanı. Amellerine değil planlarına konu ettikleri dinimizin, İslam dininin Peygamberi Efendimizin ‘bir kötülük karşısında’ takınılması gereken tavra dair telkinini, yani ‘Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz’ sözünü unutan, gücü yetse de elini kıpırdatmayan, kalbi ile bile buğz etmeyen bir iktidar Ramazan ayı boyunca İsrail’in zulmünü izledi, ticaretini kesmedi, önceki gün ise toplumsal tepkiler üzerine ‘lütfen’ yaptırım uygulayacağını açıkladı. Her bir musibetin bir nasihat olacağını umarak yaşadığımız ömrümüzün 21 yılında, bu iktidarın hiçbir musibetten nasihat almadığını da bu vesileyle bir kez daha gördük” değerlendirmesinde bulundu.

HER YOL KENDİ YOLLARININ SONU

“Temennimiz kademe kademe 2019’dan beri eriyen, toplumsal desteğini ve itibarını yitirmeye başlayan iktidarın en azından önümüzdeki seçimlere kadar bir kez olsun milletimizin, memleketimizin kaybını dert ederek bir siyaset izlemesidir. İktidarı korumak için başvurdukları her yolun nihayetinde kendi yollarının sonu olduğu gün yüzüne çıkmıştır” diyen Uysal, “Dileğimiz Türkiye’de iktidardan başlayarak memleketin en büyük sorumluluk hanesi olan siyaset kurumundaki her bir kimsenin geride bıraktığımız mübarek Ramazan ayında dilimize pelesenk olan her bir değeri eylemlerinde ve söylemlerinde de göstermesi, ülkemizin, milletimizin ihtiyacı olan ve Ramazan ayında en yüksek seviyede hissettiğimiz yardımlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın sürmesidir. Milletçe ruhumuzu muhasebeye çektiğimiz ve vesilesiyle yenilediğimiz bu hamiyet ayından umarım fazlasıyla istifade etmişizdir” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA