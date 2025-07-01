Arınç: Tutuksuz yargılanma esastır

Bülent Arınç, sağlık problemleri yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın durumu üzerine,

“Kişilerin kimliklerinden bağımsız olarak her şeyden önemli olan yaşam hakkıdır. Tutuksuz yargılanma esastır. Tutukluluk yerine geçecek pek çok adlî kontrol tedbiri vardır. Tutuklu olan kişilerin sağlıkları ciddi tehlike altında ise yetkili merciler derhal harekete geçmeli ve tedavileri hasta yakınlarının gözetiminde yapılmalıdır. Tutukluluk süresince kişi masumiyet karinesinden istifade eder, dolayısıyla bunun için de herhangi bir adlî tıp raporuna ihtiyaç yoktur.” dedi.

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