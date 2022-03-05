Zeytinlikler için gözler yargıya çevrildi

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın 1 Mart tarihli Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikten dolayı Türkiye’nin zeytinlik arazilerini kaybedeceği görüşü kamuoyunda ağırlık kazandı.

Zeytinlikler için ölüm fermanı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de, bakanlıkça Anayasa’ya ve yasaya aykırı şekilde yayınlanan yönetmelik değişikliğine karşı dâvâ hazırlığına başlandığını açıkladı. Türkiye’nin farklı illerinden çevre örgütlenmelerinin yanı sıra Çiftçiler Sendikası da, bütün zeytin ağaçlarını tehdit edici bu düzenlemeye karşı dâvâ açılacağını duyurdu. Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Bu nedenle yönetmeliğin Muğla gibi termik santrallerin bulunduğu illerdeki zeytinlikleri etkileyeceği söylenebilir. Benzer şekilde Çanakkale ve Manisa’da bulunan termik santraller için gerekli olan kömür ocaklarının zeytinliklere denk gelmesi durumunda buralarda da zeytinlikler kaybedilebilir” diyor.

Ağaçların taşınması mümkün mü?

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bilimsel olarak ağaçların taşınmasının mümkün olduğunu ancak bu taşıma işleminin birkaç ağaç için yapılabildiğini ve taşınacak ağaçların yaşına, boyuna, arazinin yapısına göre budama, köklerin küçültülmesi gibi bazen birkaç yıl süren hazırlık çalışması gerektirdiğini söylüyor. VAO Türkçe’deki habere göre ağaç taşıma işleminin daha önce de bazı projelerin ÇED süreçlerinde kamuoyu tepkisini azaltmak için kullanıldığını söyleyen Tolunay, “Geniş alanlarda ağaç ve bitkileri taşıyarak ormanları, endemik türleri ya da zeytinlikleri korumak imkânsız” diye konuşuyor.

Haber Merkezi