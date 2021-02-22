Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yüce Rabbinin adını zikrederek tesbih et. Rabbin her şeyi yarattı ve düzene koydu. Her şeyin kaderini yazdı ve hidâyet etti. A’lâ Sûresi: 1-3 HADİS: Biriniz aksırdığında yanındaki kendisine “Yerhamükellah” desin. Eğer üç defadan fazla aksırırsa bu hastalık sebebiyledir. Üç defadan fazlası için “Yerhamükellah” denmez.

Camiü’s-Sağir, No: 415

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