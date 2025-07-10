10 Temmuz 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah, birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi.
İbrahim Suresi: 33
HADİS:
Vakar ve itminan içinde olmak, kazanç; onu terk etmek ise zarardır.
Camiü’s-Sağir, No: 2417
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