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10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

10 Temmuz 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah, birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi.

İbrahim Suresi: 33

HADİS:

Vakar ve itminan içinde olmak, kazanç; onu terk etmek ise zarardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2417

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