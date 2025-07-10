Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah, birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi.

İbrahim Suresi: 33

HADİS:

Vakar ve itminan içinde olmak, kazanç; onu terk etmek ise zarardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2417