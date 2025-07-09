Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, Kendisinin emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. İbrahim Suresi: 32 HADİS: Gerçek saadet Allah'a itaat içerisinde geçirilen uzun ömürdür. Camiü’s-Sağir, No: 2414

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