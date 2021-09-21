Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz içinizden bir peygamber gönderdik ki sizlere âyetlerimizi okusun, sizi inkâr ve günah kirlerinden temizlesin, size Allah’ın kitabını ve hikmeti öğretsin.

Bakara Sûresi: 151

HADİS:

Gözün ibadetten nasibini verin. Bu da Kur’ân-ı Kerîm’e bakmak, onu tefekkür etmek ve hayret verici âyetleri üzerinde düşünüp ibret almaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 665