21 Eylül 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz içinizden bir peygamber gönderdik ki sizlere âyetlerimizi okusun, sizi inkâr ve günah kirlerinden temizlesin, size Allah’ın kitabını ve hikmeti öğretsin.
Bakara Sûresi: 151
HADİS:
Gözün ibadetten nasibini verin. Bu da Kur’ân-ı Kerîm’e bakmak, onu tefekkür etmek ve hayret verici âyetleri üzerinde düşünüp ibret almaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 665
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