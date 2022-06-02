Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, insanlara iyiliği tavsiye ederler, kötülükten sakındırırlar, insanlara faydalı ve hayırlı ameller peşinde koşarlar. Onlar salih kullardır. Âl-i İmran Suresi: 114 HADİS: Dinde her sonradan uydurulan şey, bid’adır. Her bid’a da sapıklıktır. Her sapıklık Cehennemliktir.

Camiü’s-Sağir, No: 930

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