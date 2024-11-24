24 Kasım 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ı bir tanıyarak yüzünü dosdoğru hak dine çevir ve sakın müşriklerden olma.
Yûnus Suresi: 105
HADİS:
Sadakanın en hayırlısı, verildiğinde muhtaç duruma düşülmeyen sadakadır.
Camiü’s-Sağir, No: 2101
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