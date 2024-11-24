Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ı bir tanıyarak yüzünü dosdoğru hak dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Yûnus Suresi: 105 HADİS: Sadakanın en hayırlısı, verildiğinde muhtaç duruma düşülmeyen sadakadır. Camiü’s-Sağir, No: 2101

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.