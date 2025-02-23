Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ibadet et ve Ona tevekkül et. Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Hûd Suresi: 123 HADİS: Salihleri anmak günahlara keffarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır. Kabri hatırlamak sizleri Cennete yaklaştırır. Camiü’s-Sağir, No: 2222

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