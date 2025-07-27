Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bırak onları [kâfirleri], yiyip içsinler, dünyadan nasiplerini alsınlar ve emelleri onları oyalayadursun. Başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Hicr Suresi: 3 HADİS: Kış mü'minin baharıdır: Gündüzleri kısa olduğu için oruç tutar. Geceleri de uzun olduğu için kalkar ibadet yapar. Camiü’s-Sağir, No: 2454

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