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27 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

27 Temmuz 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bırak onları [kâfirleri], yiyip içsinler, dünyadan nasiplerini alsınlar ve emelleri onları oyalayadursun. Başlarına geleceği yakında göreceklerdir.

Hicr Suresi: 3

HADİS:

Kış mü'minin baharıdır: Gündüzleri kısa olduğu için oruç tutar. Geceleri de uzun olduğu için kalkar ibadet yapar.

Camiü’s-Sağir, No: 2454

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