24 Şubat 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Elif lâm râ. Bu, apaçık bir kitabın âyetleridir. Anlayasınız diye, Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.
Yûsuf Suresi: 1-2
HADİS:
Ben namazda iken yanımızda bir miktar altın olduğunu hatırladım. Bizde sabaha kadar kalmasını hoş karşılamadım, dağıtılmasını emrettim.
Camiü’s-Sağir, No: 2223
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