Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Elif lâm râ. Bu, apaçık bir kitabın âyetleridir. Anlayasınız diye, Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.



Yûsuf Suresi: 1-2

HADİS:

Ben namazda iken yanımızda bir miktar altın olduğunu hatırladım. Bizde sabaha kadar kalmasını hoş karşılamadım, dağıtılmasını emrettim.



Camiü’s-Sağir, No: 2223