Son 24 saatte 2'si çocuk 9 Filistinli daha İsrail soykırımında açlıktan öldü!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, yaptığı açıklamada, açlığın yol açtığı can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Berş, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 2'si çocuk 9 kişinin daha şehit olduğunu belirtti.

Berş, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 122'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in saldırılarında 15 Filistinli şehit oldu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesine düzenlediği bombardımanda 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’ne iki ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli şehit oldu ve yaralananlar oldu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Camisi yakınlarında bir grup sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Okulu'na ve Han Yunus’un batısındaki Meslah bölgesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Aynı zamanda, İsrail’e ait botlardan Gazze sahiline çok sayıda top mermisi ateşlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Kahire Okulunu hedef aldı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bombardıman nedeniyle çocuklardan birinin kolunun koptuğunu aktarıldı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk, şehit oldu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Ayn Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın sırasında yaralanan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Filsitin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun çarşamba günü Nablus kentinin batısındaki Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında uyluk bölgesinden vurulan 14 yaşındaki Filistinli Muhammed Mebruk şehit oldu.

İsrail ordusu çarşamba günü Nablus kentine ve Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, en az bir Filistinliyi gözaltına almış ve çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

Gazze'de bir çocuk daha açlık nedeniyle şehit oldu

Filistin resmi haber ajansı Wafa'da yer alan haberde, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde bir çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 14 yaşındaki Abdulkadir el-Fayumi olduğu ifade edildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle şehit olan Filistinlilerin sayısının 82'si çocuk olmak üzere 114'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusu, "Gazze'de kıtlık olmadığını" iddia etti

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze'deki insani duruma dair yazılı açıkla yaptı.

Gazze'deki insani durumun zor ve sıkıntılı olduğu kabul edilirken, başta çocuklar olmak üzere son günlerde çok sayıda Filistinlinin açlık nedeniyle yaşamını yitirmesine rağmen bölgede "kıtlık olmadığı" ileri sürüldü.

Açıklamada, Gazze'de "kıtlık yerine gıdaya erişim sorunu olduğu" öne sürülürken, bölgeye giden su miktarında da "sorun olmadığı" savunuldu.

Gazze topraklarının yüzde 75'inin İsrail ordusunun işgali altında olduğu, 2 milyondan fazla Filistinlinin bölgenin yalnızca yüzde 25'ine sıkıştığı kaydedildi.

Filistinlilerin yaklaşık 360 kilometre kare alana sahip Gazze'nin yüzölçümün yalnızca yüzde 25 kısmına sıkışması nedeniyle başta hijyen olmak üzere birçok sorunun ortaya çıktığı itiraf edildi.

Gazze'deki insani durum için Birleşmiş Milletler'in (BM) de suçlandığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün yakında yeniden Gazze'ye havadan paraşütle yardım indirmeye başlayacağı belirtildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.