Mamalar tükendi, bebek ölümleri gelebilir!

Gazze Şeridi’ndeki iki hastane, İsrail’in uyguladığı abluka ve sürdürdüğü soykırım sebebiyle bebek mamalarının tükendiğini, yakında bebeklerin hayatını tehdit eden yeni bir “sağlık felâketi” yaşanacağını duyurdu.

Gazze şehrindeki Rantisi Hastanesi Müdürü Cemil Ali, yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze’deki acıların kalbinden acil bir çağrı başlatıyoruz. Burada bebek mamalarının tamamen tükenmesi yüzünden bebekler gerçek bir sağlık felâketiyle karşı karşıya” ifadesini kullandı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Merkezi’nin Tahrir Çocuk ve Doğumevi Müdürü Dr. Ahmed el-Ferra ise “Prematüre ve diğer bebeklerin mamaları tükendiği için 48 saat içinde bunlar arasında ölüm vakaları görmeye başlayabiliriz” ifadesini kullandı. AA

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