Şirket sayısı arttı ama borç yükü ağırlaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, geçen aya kıyasla hem şirket kuruluşlarında hem de kapanışlarında artış yaşandı.

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,5 artarak 7 bin 590’dan 8 bin 765’e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,2 artışla 2 bin 921’e çıktı. Nisanda kapanan şirket sayısı 2 bin 580 olmuştu. Kurulan toplam işletme sayısı ise şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticarî işletmeleri dahil olmak üzere 8 bin 956 olarak kaydedildi. Bu rakam, ekonomik canlılık göstergesi olarak yorumlansa da kapanan işletme sayısındaki paralel artış, zorlukların sürdüğüne işaret ediyor. AA

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