Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcanır da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Gerçekten insan çok cimridir!

İsrâ Suresi: 100 HADİS: Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder. Namaz mü’minin nurudur. Oruç Cehenneme karşı kalkandır. Camiü’s-Sağir, No: 2007

