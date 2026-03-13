Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar görmez mi ki, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah onların benzerini de yaratmaya kàdirdir ve onlar için de geleceğinde şüphe olmayan bir ecel takdir etmiştir. İsrâ Suresi: 99 HADİS: Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik de imanın yarısıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1828

