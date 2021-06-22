Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام هر ير مسافرخانه‌در؛ أگر مسافرخانه صاحبنڭ رحمتى يار ايسه، هركس ياردر، هر ير يارار. أگر يار دگلسه، هر ير قلبه باردر و هركس دشمندر. Nurdan Katreler Madem her yer misafirhanedir; eğer Misafirhane Sahibinin rahmeti yâr ise, herkes yârdır, her yer yarar. Eğer yâr değilse, her yer kalbe bârdır ve herkes düşmandır. Şuâlar, s. 409

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