Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر بلبلى يارادان، بتون قوشلرى يارادان اولابيلير. و بر إنسانى خلق ايدن، آنجق كائناتى ايجاد ايدن ذاتدر. Nurdan Katreler Bir bülbülü yaratan, bütün kuşları yaratan olabilir. Ve bir insanı halk eden, ancak kâinatı icad eden Zattır. Şualar, s. 573

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