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15 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

15 Aralık 2019, Pazar
Değerli kardeşlerim,

Nobel, verdiği ödüllerle iyice tarafını belli etti. Hele ismine bir bakın: “No-bel”, yani “bel bağlama” diyor resmen! Biz de, ne yapıyoruz, buraya bel bağlamıyoruz! Bu ödülün ve konunun, telefonu icad eden Alexander Graham Bell ile, graam kadar ilgisi yoktur. Bu Alfred Nobel’dir, aslen dinamitçi olur kendisi… Tamam, ödüllerinin bir dönem patlama yaptığı doğru, ama maalesef işin cılkı çıktı. Zaten patlaya patlaya kendini bitirdi, artık verseler de almam. 

Şimdi bu Nobel’in Noel ile de ilgisi var, şöyle ki; Nobel’in bel kemiği olan “bell”, İngilizce çan demektir. Peki, bunun Noel ile ne işi var? Hani, “cingıl bells, cingıl bells” diye söyledikleri şarkı var ya Noel gecelerinde... İşte orada “bells” dedikleri bu çanlar! Mes’elenin bam teli burası olduğu için o şarkının Türkçe’sini de size söyleyebilirim: 

“Cingıl bellerinde çanlar çalınır

Çam ağacı bölük bölük bölünür

Kümesten ayrılan hindi kesilir

Kâtip ödülleri ver teröriste böyle

Yılbaşı hey, all the way, all the waaay, heyyy”

Bu yüzden, artık Noel’e karşı olanları Nobel’e de karşı olmaya dâvet ediyorum…

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