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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

HAKMAR ve TATBAK’a kayyım atandı

15 Temmuz 2025, Salı 17:00
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fethullahçı yapılanmaya İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak malî operasyon düzenledi.

Fethullahçı yapılanmaya finansman sağladığı gerekçesi ile HAKMAR ve TATBAK’a kayyım atandı. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 60 ili kapsayan operasyonda ise 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli “Sınav usulsüzlüğü” soruşturmasında da 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

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