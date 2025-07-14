Kapıkule sınırında rekor: 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

Avrupa’dan memlekete dönüş heyecanı Kapıkule Sınır Kapısı’nda rekor girişe sahne oldu. 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi, vatan hasretini dindirmek için Türkiye’ye giriş yaptı.

Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dün okulların yaz tatiline girmesi sonrası sınır kapılarında trafik yoğunlaştı. 16 saatte 6 bin 192 aracın geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye yaklaşık 26 bin gurbetçi giriş yaptı. Haber Merkezi

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