11 Ayın Sultanı Hoş geldin

On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl ki tema "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendi.

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayına kavuştuk. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılındı ve ilk oruç için sahura kalkıldı, ilk iftar bu akşam açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Müslüman alemi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.

Bu yıl 29 gün oruç tutulacak

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre bu yıl 29 gün oruç tutulacak. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının en güzel şekilde geçirilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor Ay boyunca camilerde Kur'an-ı Kerim okunacak, hatimler yapılacak.

Bu yıl tema 'Ramazan ve Dayanışma'

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl ki tema "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayında verilecek fitre miktarını kişi başına en az 70 lira olarak duyurmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı da afetlerde zarar gören ve mağdur olanların bu ay daha çok gözetilmesini ve desteklenmesini istedi.

RAMAZAN AYININ MEYVESİ HURMA, TEZGAHLARI SÜSLEDİ

İftar sofralarının gözdesi olan hurma da tezgah ve raflardaki yerini aldı. Fiyatları geçen yıla oranla hızla artan hurmanın kilogramı, cinsine göre, 45 lira ile 290 lira arasında değişiyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurma, satış noktalarında kendini göstermeye başladı. Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, ramazan ayına sayılı günler kala hurmaya talebin arttığını söyledi. Geçen yıl hurmanın hasat zamanında Mekke'ye kar yağması ve Medine'de sel olması nedeniyle bu yıl kaliteli ürünün az çıktığını bildiren Özkan, bu durumun fiyatlara yansıdığını dile getirdi. Özkan, ithal edildiği için hurma fiyatının kur artışlarından da etkilendiğine dikkati çekerek, "Bu sene umre ibadeti sebebiyle, hurma satışları daha önce başladı. Hurma fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 20-25 civarında arttı." dedi.