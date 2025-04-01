Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi Ramazan'da 122 milyon Müslüman ziyaret etti

Suudi Arabistan, Ramazan ayı boyunca Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi 122 milyon Müslümanın ziyaret ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca içinde Kabe'nin de bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi 122 milyon 286 bin 712 kişi ziyaret etti.

Ramazan ayı süresince 16 milyon 558 bin 241 kişi umre ibadetini yerine getirdi.

Ayrıca ramazanda Mescid-i Haram'da 75 milyon 573 bin 928, Mescid-i Nebevi'de de 30 milyon 154 bin 543 Müslüman namaz kıldı.