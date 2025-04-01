"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

"İspanya'da İspanyol biri olarak Müslüman olmak hem bir meydan okuma hem de bir lütuftur"

01 Nisan 2025, Salı 04:11
Endülüs İslam döneminin (711-1492) İspanya’daki son İslam toprağı olan Granada kentinde yaşayan İspanyol Müslümanlar, bu topraklarda İslam'ın yeniden kazandığı istikrarın korunmasını istiyor.

‘Müslüman Endülüs’ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik’
Granada'da Ramazan coşkusu: Her Cuma, her yaştan, farklı gruplardan çok sayıda kişi İslam'a geçiyor
Granada'da Ramazan ''Allah'ın bir lütfu''
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?
32 yaşında İslam Dini ile şereflendi
Avustralyalı Dion İslâm’la şereflendi

İspanya'da Katolik Krallar döneminde (1469-1516) Endülüs bölgesinden büyük bir zulümle tamamen ortadan kaldırılan İslam, uzun bir süre sonra Müslüman göçmenlerle birlikte İber Yarımadası'na geri döndü. Müslüman göçmenlerin artışı ve İslam'a geçen İspanyolların sayesinde İslam, Endülüs'te yeniden yayılıyor.

 

 

İspanya'daki Müslümanların sayısı son 25 yılda 4 kat artışla 2,5 milyonun üzerine çıktı

İspanya İslam Cemaatleri Birliği'nin (UCİDE) Aralık 2024'te yayımladığı rapora göre Müslüman nüfusunun 2000 yılına göre 4 kattan fazla artışla 2 milyon 542 bin 498'e çıktığı görüldü.

Granada ya da Türkçe'de bilinen adıyla Gırnata kenti, tarihsel önemi bakımından Müslümanların İspanya'da en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

UCİDE, günümüzde Granada'da 44 bin 307 Müslüman yaşadığını, bunun 23 bin 899'un göçmen, 20 bin 408'inin de İspanyol vatandaşı olduğunu açıkladı.

Granada'daki İspanyol Müslüman nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunu Fas kökenli vatandaşlar oluştursa da, İspanyol olup İslam'ı seçenlerdeki artış da dikkati çekiyor.

"İspanya'da İspanyol biri olarak Müslüman olmak hem bir meydan okuma hem de bir lütuftur"

İspanyol kökenli bir aileden gelen Muhammed Amin Botella, "Annem ve babam ben 1 yaşındayken Müslüman olmuşlar. İspanyol bir ailem var ve tüm hayatım boyunca Müslüman biri olarak yetiştirildim. Ailemin kökeni Alicante ancak bir dönem Sevilya ve Galisya'da da yaşadık. Sonrasında Müslüman toplumun çoğunlukta olmasından ve onlarla birlikte yaşama arzumuzdan dolayı Granada'ya geldik." diye konuştu.

Kendisine göre Müslüman olarak en rahat yaşanabilecek yerin Granada olduğunu dile getiren Botella, şunları söyledi:

"İspanya'da İspanyol biri olarak Müslüman olmak hem bir meydan okuma hem de bir lütuftur. Bunun sebebi çok net. İspanya'da Müslüman olmamak çok kolaydır. Çünkü bizi saran kültür normal olarak kişiyi Müslümanlığın dışında bırakır. Burada Müslüman olmak sadece doğal olarak ortaya çıkabilecek bir şey. İslam'ın lütfunu bilince, getirdiği iyilikleri tanıyınca, bunun bilinci oluşuyor ve bunu hiçbir gün unutmuyorsunuz. İspanya'da genel olarak insanların etrafında İslam kültürü yok. Sadece inançla Müslüman olabilirsiniz. Ancak bu inanç size zenginlik ve güç katıyor. Normalden daha fazla bir çaba göstermenizi gerektiriyor ama bunun ödülü var ve ödül İslam."

"Müslümanlar olarak burada tekrar istikrar kazanalım, geçmişten ders alalım"

Şu anda Granada Ulu Cami'nde çalışsa da bir dönem turist rehberliği yaptığını ve bu vesileyle Endülüs'e gelen turist Müslümanları yakından tanıdığını aktaran Botella, şöyle devam etti:

"Granada'nın, Endülüs İslam dönemine dayanan bir İslam tarihi var. Ancak bu, 500 yılı aşkın bir süre önce bitti. Çoğu kişi için Endülüs İslam dönemi hoş bir anı olabilir. Ben ve burada yaşayan birçok Müslüman kardeşimiz, İslam'ın bu topraklara yerleşmesini ve dünyada istikrara kavuşmasını kolaylaştıran, iyi yapılmış işlerden örnek almamız gerektiğini düşünüyoruz. Müslümanlar olarak burada tekrar istikrar kazanalım, geçmişten ders alalım ve hata olabileceğini düşündüğümüz şeyleri tekrarlamayalım."

Botella, "Granada'da bir ölçüde İslam'ın geri dönüşünü tekrarladığımızın farkındayız ama gerçek farklı, zaman farklı, zorluklar farklı. Her ne kadar kendimizi o dönemin mirasçıları olarak görsek de. Biz başka eylemleri olan, başka insanlarız. Bunun farkında olmalıyız. Tarihte var olan iyi şeyleri almamız lazım. Aynısını tekrar etme romantizmine kapılmamalıyız. Allah tüm Müslümanları olduğu gibi bizi de imtihan ediyor ve bunu kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Granada'da ramazan ayını geçirmenin çok keyifli olduğunu da dile getiren Botella, her Müslüman gibi ramazan ayında daha çok camiye gelmeye, bir arada olmaya gayret gösterdiklerini, aile ve arkadaş iftarları düzenlediklerini anlattı.

"En övündüğümüz şey, bu topraklarda 2. ve yeni nesil İspanyol Müslüman toplumunun bir parçası olmamız"

"Elhamdülillah Müslüman doğdum." diyerek hayata gelmeden önce anne ve babasının Müslüman olduğunu anlatan Granada'daki diğer bir İspanyol Müslüman İsmail Perez de "Benim için en önemli olan ve buradaki tüm Müslümanların da aynı şekilde övündüğü şey, bu topraklarda 2. ve yeni nesil İspanyol Müslüman toplumunun bir parçası olmamız." dedi.

Granada'nın İslam tarihinin önemli miraslarına sahip bir kent olduğunu, özellikle mimari estetik açıdan olağanüstü güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Perez, "Allah'a çok şükürler olsun ki bu camiyi inşa ettik. (yerel Müslümanlar tarafından inşa edilen Avrupa'daki ilk cami olma özelliğine sahip Ulu Cami) Her yerden ziyaretçiler geliyor. İftar yapıyoruz, cumalarımızı kılıyoruz. Ramazanı buraya gelen Müslüman kardeşlerimizle birlikte geçirmenin keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

"Buradaki Müslümanlar yeni ama İslam yeni değil"

Granada'da ya da İspanya'da Endülüs İslam dönemindeki Müslümanların soyundan gelen hiçbir cemaat bulunmadığını hatırlatan Perez, "Granada, Endülüs'ün tamamen düşmesinden önce Müslümanların savunduğu son şehir oldu. Şu anda olan şey bir yenilenmedir. Buradaki Müslümanlar yeni ama İslam yeni değil." değerlendirmesinde bulundu.

Perez, Granada'da yaşayan Müslümanlar olarak oldukça iyi durumda yaşadıklarını ve hiçbir şikayetlerinin olmadığını vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'daki büyük depremlerde ölü sayısı 2056'ya yükseldi

    Zengin ailesi İsveç'te "kahraman" ilan edildi

    ABD'liler Trump'ın dış ticaret politikalarını desteklemiyor

    "İspanya'da İspanyol biri olarak Müslüman olmak hem bir meydan okuma hem de bir lütuftur"

    2 günde 19 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü

    İran, ABD'ye nota verdi

    Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

    Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi Ramazan'da 122 milyon Müslüman ziyaret etti

    Yeni Zelanda Maori kabilesinden resmen özür dilendi

    Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı

    18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak

    Norveç'te fırlatılan uzay roketi kalkışından 30 saniye sonra patladı

    Fransa'da Le Pen, yolsuzluktan 4 yıl hapis cezası aldı

    15 yardım çalışanı için BM'den acil çağrı: İsrail'in hesap versin! - 'Elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış'

    Gazze'de yeniden başlayan ve Bayram da dinlemeyen İsrail saldırılarında şehit sayısı 1000'i aştı

    Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Guterres: Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ederim

    Afganistan, ABD'den kalan ekipmanları teslim etmeyecek
    📷

    Dünyada Ramazan Bayramı...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En kıymetli vazife
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler hesap vermeyecek mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Elhamdulillâhi Rabbil'alemîn”i nasıl anlamalıyız?
    Genel

    Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı
    Genel

    Zengin ailesi İsveç'te "kahraman" ilan edildi
    Genel

    İran, ABD'ye nota verdi
    Genel

    Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi Ramazan'da 122 milyon Müslüman ziyaret etti
    Genel

    Yeni Zelanda Maori kabilesinden resmen özür dilendi
    Genel

    2 günde 19 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.