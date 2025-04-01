Bayramın 3. gününde de Gazze saldırı altında

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılmak üzere 46 ölü ve 183 yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1042 Filistinlinin şehit olduğu, 2 bin 542 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 50 bin 399'a, yaralıların sayısının da 114 bin 583'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, bazı evleri tahrip ederek ateşe verdi, bazılarını da askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail ordusu 71 gündür kent ve kamptaki saldırı ve baskınlarına devam ederken Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde de Cenin kenti ve mülteci kampına takviye kuvvet ve zırhlı araçlar sevk etti.

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki 3 bin 250 konutun kısmen veya tamamen yıkılarak ya da yakılarak yaşanmaz hale getirildiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 938 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.

İsrail, Tulkerim kenti ve mülteci kampındaki saldırılarını 65. gününde sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, askeri takviyeler yaparak baskınlarını ve sivilleri evlerinden zorla çıkarmayı sürdürüyor.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki mahallelerde İsrail askerlerinin yoğun şekilde konuşlanması dikkati çekti.

Kamp neredeyse tamamen boşaltılırken son olarak Hadaide ve Rabaiye mahalleleri de zorla tahliye edildi.

İşgal askerleri, kampın altyapısını tamamen tahrip ederken evleri ve tesisleri de yıkıp ateşe verdi.

İsrail ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra Nur Şems Mülteci Kampı'nda da 52 gündür saldırı ve baskınlarını sürdürüyor.

Askerler dün gece geç saatlerde kamp içindeki Cebel es-Salihin bölgesindeki Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlayarak geniş çaplı baskınlar düzenledi. İsrail askerleri ayrıca kampın içindeki Meslah Mahallesi'ne ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca Nur Şems Mülteci Kampı’na takviye kuvvet gönderirken bu kampta da benzer saldırılar gerçekleştirdi. İsrail askerleri, evlere baskınlar düzenleyip eşyalarını tahrip etti; Filistinlilerin araçlarını durdurarak sokaklarda kimlik kontrolü yaptı.

İsrail askerleri ayrıca kamplarda gerçek mermi ve ses bombaları da kullanıyor. Patlama seslerinin duyulduğu mülteci kamplarında insansız hava araçları (İHA) da yoğun şekilde uçuyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan Filistinlilere, saldırı öncesi bulundukları bölgeleri terk etmeleri ve sığınma merkezilerine geçmeleri" uyarısında bulundu.

Adraee, "Beyt Hanun, Meşru Beyt Lahiya ve Şeyh Zayid bölgeleri ile Tel ez-Zater ve El-Menşiye mahallerindeki tüm Gazze sakinlerine yeni bir uyarı. Güvenliğiniz için derhal batıya doğru, Gazze kentindeki sığınma merkezlerine doğru geçmelisiniz." ifadesini kullandı.

Bölgeye yönelik daha önce birçok kez uyarı yapıldığını belirten ve bunun saldırı öncesinde son uyarı olduğu tehdidinde bulunan Adraee, bu bölgelerden roket atıldığını öne sürdü.

Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı yerinden edilmişti

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.

Birleşmiş Milletler'in paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, en az bir kere yerinden edildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını artırmasını kınadı ve uluslararası müdahale çağrısını yineledi

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı vahşi savaşını sürdürüyor. Faşist ordusu ise Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yerleşim bölgelerine ve sığınmacı çadırlarına yönelik barbarca bombardımanını artırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırıların uluslararası toplumun gözleri önünde "İsrail'in soykırım ve zorunlu göç politikası" çerçevesinde ve intikam amacıyla gerçekleştiği, savunmasız siviller ile sığındıkları kampları hedef aldığı vurgulandı ve söz konusu saldırıların artması kınandı.

ABD'nin "uluslararası hesap verebilirlik araçlarını devre dışı bırakma" girişimlerinin de kınandığı açıklamada, bu durum "Filistin halkına karşı soykırım savaşına doğrudan ortaklık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, Arap ve İslam dünyasındaki devletler ve halklarına, "İsrail’in işlediği suçları ve uluslararası insani hukukun açık ihlallerini durdurmak" için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1000'den fazla Filistinli şehit oldu, 2 bin 360'ı aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 357'ye, yaralıların sayısı 114 bin 400'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in, Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

İİT'den İsrail'in Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına tepki

İİT’den yapılan açıklamada, İsrail’in bu adımı "uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Maale Adumim yerleşim biriminin Kudüs'e ilhak edilmesi ve yerleşim birimi çevresindeki Filistin beldelerinin Kudüs'ten izolesini amaçlayan bu adımın, iki devletli çözümü tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni, İsrail’in tüm yerleşim, ilhak, zorunlu göç ve "soykırım politikalarını" durdurması için harekete geçmeye ve hesap verebilirlik mekanizmalarını devreye sokmaya çağrılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı kınandı.

Açıklamada, uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesi nedeniyle İsrail'e uluslararası yaptırımlar uygulanması talep edildi.

İsrail'den Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını bildirmişti.

Karara göre, Filistin mahalleleri Azeriye ile Zaim ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yollar açılacak.

Söz konusu adımla, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi ve buraların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.

İsrail basını, kararın, İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağını kaydediyor.