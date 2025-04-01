Ankara'da Bayram sevinci

On bir ayın sultanı Ramazan ayını; şahsi okumalar, dersler ve mukabelelerle verimli bir şekilde geçiren Yeni Asya Ankara okuyucuları, Bayram sevincini de birlikte yaşadı.

Maltepe'de düzenlenen ve gazetemiz yazarlarından Sami Cebeci'nin Bayram konulu dersi ile başlayan programa katılım yoğundu. Bayram tadında sohbet ve muhabbetlerin yapıldığı programa hatıralar eşlik etti. Programın en renkli karelerini ise minikler oluşturdu. Miniklere özel ikramlar ve küçük sürprizlerin hazırlandığı programda miniklerin bayram harçlıkları da unutulmadı. Büyüklerin, Ramazan ayı ve bayramının önemini anlatarak yakından ilgilendiği çocukların neşesi görülmeye değerdi. Program boyunca devam eden uhuvvet atmosferiyle Ramazanın manevi iklimini devam ettiren buluşma misafirlere şevk ve muhabbet aşıladı. Haber: Yasir Özer

Fotoğraf: Fatih Batur

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