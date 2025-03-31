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31 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Guterres: Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ederim

31 Mart 2025, Pazartesi 08:36
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların bayramını tebrik ederim.

BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yayımladığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ancak savaş, çatışma ya da yerinden edilme gibi nedenlerle Bayramı aileleriyle birlikte kutlayamayan Müslümanları düşünerek içim buruk bir şekilde bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramın bir dayanışma ve merhamet zamanı olduğunu kaydeden Guterres, "Umarım bu zaman dilimi, bu değerleri gerçeğe dönüştürmek için insanları bir araya getirir." değerlendirmesini yaptı.

AA

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