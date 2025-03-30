Okuyucularımızla bayramlaştık

Her sene olduğu gibi bu sene de, Bayram namazı gazetemizin İstanbul, Bağcılar-Güneşli'deki merkez binasındaki mescitte kılındı ve namaz sonrası okuyucularımızla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bayram namazı ve bayramlaşma için Güneşli'deki merkez binamızın mescidine gelen okuyucularımızla birlikte Ramazan Bayram namazını kıldık. Mescitte buluşan okuyucularımız, namaz öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Sonrasında, okunan hatimlerin duası yapıldı. Namaz vaktinin girmesiyle birlikte Ramazan Bayram namazı eda edildi. Namazın ardından Risale-i Nur'dan bir bölüm okundu. Okuyucularımız daha sonra birbirleriyle ve gazete çalışanlarıyla bayramlaştı. Programda, Bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunularak dualar edildi. Bu vesile ile okuyucularımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyor; Alem-i İslama ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, hayırların celbine ve şerlerin def’ine vesile olması duasıyla daha nice bayramlara erişmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz.

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