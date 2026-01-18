Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanından galibiyetle döndü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

İlk yarı

3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada sarı-lacivertli ekip, beraberlik golünü buldu. Talisca'nın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Musaba tamamladı: 2-2.

68. dakikada sol kanattan Duran'ın ceza sahasına ortasında Talisca'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

71. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasında topu kontrol eden Duarte'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta alanda topu kazanan Fred'in topla buluşturduğu Asensio, ara pasla meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: İkinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti

Ceketini çıkarıp kulübeye doğru fırlatmasının "özel bir sebebi" olmadığını, sıcaklık nedeniyle yaptığını dile getiren Tedesco, maçın ilk yarısında çok kötü performans sergilediklerini, istedikleri pozisyonu alamadıklarını ve saha içerisinde topa sahip olamadıklarını belirtti.

Tedesco, bunun biraz da rakipten kaynaklandığını anlatarak "Çünkü çok iyi baskı kurdular üzerimizde. Onlar daha fazla enerjiye sahipti ve bizden fiziksel olarak daha iyilerdi. Direkten dönen topları vardı. Eğer 3. golü atmış olsalardı bizler için daha zor olacaktı. Dolayısıyla ikinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Enerjimizi değiştirmemiz, sistemimizi, pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ki bunları yaptık." dedi.

Tedesco, ikinci yarıda ilk yarıya göre oyunu daha çok kontrol edebildiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda topa daha fazla sahip olabildik ve bu sayede de rakibi birazcık daha fazla geriye gömebildik. Rakip ilk yarıda yapmış olduğu baskıyı ikinci yarıda gösteremedi. Tabii ki bu bizim çok enerji sarf etmemizi gerektirdi. Çünkü burada oynamak çok zor. Çok iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var, forvetleri çok inanılmaz hızlı. Süper Lig'de gördüğüm en hızlı forvet. Burada galip geldiğimiz için çok mutluyum."

"Talisca bizimle kalmalı"

Talisca'nın sözleşme yenileme süreciyle ilgili de konuşan Tedesco, "Çok basit, Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Tedesco, normalde en iyi 10 numara pozisyonunda oynayan Talisca'yı 9 numara pozisyonunda kullandıklarında arkaya koşulları yapmayı çok iyi becerdiğini dile getirerek, "Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. 10 numara da hem bu kadar uzun boylu, hem sol ayağı bu kadar iyi bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Sadece birazcık zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için çok net. Onun burada kalması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Ligi bizler için pozitif bir durum"

Fenerbahçe'nin psikolojik üstünlüğü alıp almadığına yönelik soruya Tedesco, "bunun şimdilik önemli olmadığı" şeklinde yanıtladı.

Önlerinde 17 maç olduğunu ancak kendilerinin Aston Villa maçına odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Tedesco, şöyle devam etti:

"Bizim için çok zor bir maç olacak. Alanya'ya baktığımız zaman bizim maçımıza hazırlanmak için çok fazla vakitleri vardı. Tıpkı Kocaeli'nin olduğu gibi, tıpkı Göztepe'nin olacağı gibi. Ondan sonra da Trabzonspor ile oynuyoruz. Onlar da uluslararası maç oynamıyorlar. Dolayısıyla çok çok zor. Avrupa Ligi bizler için pozitif bir durum. Kadıköy'de Aston Villa'ya karşı iyi oyun sergilemek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde aldığımız pozitif sonuçlar iyi sonuçlar da bize itici bir güç oluyor ve bizim için moral oluyor, bizim için enerji oluyor. Süper Kupa bizde, Süper Kupa'yı artık bizden kimse alamaz ama artık o maç geçti. Dolayısıyla bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Eğer oynayacağımız her maç bugünkü gibi zor olacaksa çok çok mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün oyunculara ihtiyacımız var. Enerjimizin ve en önemlisi odaklanmamızın yüksek olması gerekiyor."

"Bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor"

Tedesco, maçın her iki yarısında Fenerbahçe'nin çok farklı iki oyun sergilediğine yönelik soruya kazandıkları müddetçe bunun bir öneminin olmadığını söyledi.

Alanyaspor maçını izleyeceğiğini ve ilk yarısından da dersler çıkartacağını anlatan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durum bazen rakibe de bağlıdır. Rakibimiz bugün bize çok iyi çalışmış, çok şiddetli, temposu yüksek bir oyun sergilediler. Dolayısıyla bu durum aslında değişken olabiliyor. Her maçın hikayesi farklı, her rakip farklı. Bizim tabi ki bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor. Evet, genellikle kötü şeyleri konuşuyoruz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor. İkinci yarı da çok çok dominant bir oyun sergiledik. Rakibin de ilk golü maçın henüz ikinci dakikasıydı. Bu kadar erken bir golü ilk şutta yediğiniz zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla takımı oyuncularımı, çalışanları tebrik ediyorum. Çok mutluyum."

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörürü Joao Pereira: Net bir iki pozisyon yakaladık ama maçı bitiremedik

Fenerbahçe'nin çok motive olduğunu aktaran Pereira, "Aşağı yukarı 15 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, şu anda şampiyonluğa inanıyor. Galatasaray'ın beraberliği ile daha fazla enerjiye sahipler." dedi.

Maçın ilk yarısında "daha fazlasını hak ettiklerini ancak ikinci devrede rakibin daha iyi oynadığını anlatan Pereira, "Gelişiyoruz, çocukken büyürken hissettiğimiz ağrılar gibi bir örnek verebiliriz. Bu da öyle bir akşamdı. Gelecekte daha iyi olmamız ve gelişmemiz gerekiyor. İlk yarının son dakikasında direkten dönen topla 3-1'i bulabiliik. Rakibin işi çok daha zor olurdu. Net bir iki pozisyon yakaladık ama maçı bitiremedik. Sonrasında rakip iyi adapte oldu, iyi değişiklikler yaptılar ve üzerimizde ciddi bir baskı oluşturdular." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin birinci yarıdan farklı olarak ikinci devreye adam adama anlayışıyla sahaya çıktığını anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Boş adamları buluyorduk, topu üçüncü bölgeye taşıyorduk. Kombinasyonlar, paslar, bazı şanslar yakaladık ve izleyen herkese de keyifli futbol gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama ikinci yarı dediğim gibi bu düzeni biraz kaybettik. Adam adama karşı aslında almamız gereken bazı pozisyonlar var, kullanacağımız bazı alanlar var. Bunları unuttuk, iyi yapamadık. Tabii ki rakip adam adama oynayınca düşünmek için daha az zamanınız oluyor. Top daha az sizde kalıyor. Daha hızlı hareket etmeniz gerekiyor ve daha fazla ikili mücadele oluyor. Daha sağlam ayakta kalmanız gerekiyor. Topu saklamanız gerekiyor. Bunları yapamayınca da maç bizim için hayli zorlaştı."

Pereira, bahanelere sığınmadığını ancak hastalıkları nedeniyle bazı oyuncularından bu maçta faydalanamadığını sözlerine ekledi.

Fenerbahçe kafilesi, hava muhalefeti nedeniyle Alanya'da kaldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında hava koşulları nedeniyle sarı-lacivertli takımın Alanya'dan İstanbul'a uçamadığını bildirdi.

Köz, açıklamasında "Güzel bir Alanya deplasman galibiyetinin ardından maalesef kötü haber. Hava şartları nedeniyle İstanbul'a dönüşümüz yarına kaldı. Takımımızla birlikte otele döndük." ifadelerini kullandı.

Alanya'da geceyi geçirecek sarı-lacivertli takımın yarın öğle saatlerinde İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor.