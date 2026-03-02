Derbiye de lider çıkacak: Galatasaray, kendi sahasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0.

İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Makouta kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

49. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği sağladı. Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ceza sahası içindeki Mounie'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.

58. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı alan Osimhen, düzeltip röveşata yaptı. Savunmadan seken top, Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Hwang'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Makouta, ceza yayı üzerine hareketlenen Mounie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

81. dakikada orta sahada kontrol ettiği topla rakip ceza sahası önüne gelen Sane, meşin yuvarlağı Osimhen'le buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in aşırtma vuruşunda, kaleci Victor son anda gole izin vermedi.

83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor kalecisi Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Derbiye lider çıkacak

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbiye lider ünvanıyla çıkacak.

Ligde 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede giren sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor engelini 3 puanla aştı.

Bu sonuçla puanını 58'e çıkaran Galatasaray, sarı-lacivertlilerle farkı da maç fazlasıyla 5'e taşıdı ve Beşiktaş derbisine lider çıkmayı garantiledi.

Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisi 31 maça çıktı

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25. galibiyetini aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

Alanyaspor'a karşı ligdeki son 7 karşılaşmayı kazandı

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile ligde oynadığı son 7 maçı galip tamamladı.

Alanya temsilcisi karşısında son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında yaşayan "Cimbom" sonrasındaki 9 müsabakada sırasıyla 2 beraberlik, 7 galibiyet aldı.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Sarı-kırmızılı takımın 22. dakikada Sacha Boey ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Ceza sahası dışında topla buluşan Lucas Torreira, pasını penaltı noktası civarındaki Leroy Sane'ye verdikten sonra koşusuna devam etti. Alman yıldız, meşin yuvarlağı aradan şık bir şekilde Torreira'ya verdi. Kaleci Paulo Victor ile karşı karşıya kalan Uruguaylı orta saha oyuncusu, daha uygun durumdaki Boey'u buldu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı.

Gol kararı veren hakem Ali Şansalan, VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonda son pası veren Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.

Boey, ikinci kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın ara transferde Almanya'nın Bayern Münih takımından kiraladığı Sacha Boey, ikinci döneminde 2. kez fileleri havalandırdı.

Boey, Alanyaspor müsabakasıyla Süper Lig'de 4, toplamda ise 6. resmi maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir golü bulunan Boey, Alanyaspor karşısında gol perdesini açarak ligde de ilk kez skoru değiştirdi.

Kaptan Torreira, bu sezon 3. golünü attı

Galatasaray'da kaptanlık pazubendini takan Lucas Torreira, bu sezon resmi maçlarda 3. kez ağları sarstı.

Takım kaptanları Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek oturduğu müsabakaya kaptan olarak çıkan Torreira, 58. dakikada fileleri havalandırarak Galatasaray'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Bu sezonki 35. resmi maçına çıkan Uruguaylı orta saha oyuncusu, 3. kez gol sevinci yaşadı.

Torreira'nın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunuyordu.

Osimhen, toplamda 17 gole ulaştı

Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon Alanyaspor maçına kadar 24 resmi müsabakada 16 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, ligdeki 17. maçında 10. golünü attı.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.

Osimhen'den İlkay'a kaptanlık jesti

Victor Osimhen, kendisine gelen kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a verdi.

Müsabakaya kaptan olarak çıkan Lucas Torreira, 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Kaptanlık pazubendini Torreira'dan alan İlkay, Osimhen'e götürdü.

Yıldız santrfor, aldığı pazubendi tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay'a taktı.

Hwang'ın orta sahadan şutunu Uğurcan son anda kurtardı

Corendon Alanyaspor'da Ui-Jo Hwang'ın orta sahadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır son anda gole engel oldu.

Sağ kanatta kendi yarı alanının son metrelerinde topu alan Güney Koreli orta saha oyuncusu, Uğurcan'ın önde olduğunu görünce orta çizgiyi geçer geçmez meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi.

Geri koşan Uğurcan'ın son anda parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Milli file bekçisi, mutlak bir gole engel olarak takımının geri düşmesini önledi.

Son 5 maçta 9 gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gole engel olamadı.

Son olarak kalesini Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kapatan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juvenstus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

Alanyaspor, üst üste 2 maçı kaybetti

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de son 2 maçını puansız kapattı.

Ligde bu haftaya kadar 23 müsabakada 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan turuncu-yeşilli takım, 26 puan topladı. Orta sıralarda yer alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçıyla 8. yenilgisini yaşadı.

Ligin 23. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-1 kaybeden Alanyaspor, Galatasaray deplasmanından da puansız döndü.

Kaleci Victor'un hatası maçı kopardı

Alanyaspor'da Brezilyalı file bekçisi Paulo Victor'un hatasında Galatasaray 3. golü buldu.

Müsabakanın son 10 dakikasına sarı-kırmızılı ekip, 2-1 önde girdi. Puan umudunu sürdüren Alanyaspor'un kalecisi Victor'un 83. dakikadaki hatalı pasında araya giren Victor Osimhen, golü atarak skoru 3-1 yaptı.

Kalan sürede iki takım adına da gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Victor Osimhen: "(Beşiktaş derbisi) Bizi çok kaliteli bir takım bekliyor. Bizim de çok kaliteli bir takımımız var, herkes kendisine çok inanıyor"

Galatasaray'da golcü oyuncu Victor Osimhen, gelecek hafta Beşiktaş'la zor bir maça çıkacaklarını ve 3 puan hedeflediklerini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osimhen, sözlerine Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek başladı.

Son dönemde attığı bazı gollerin ardından çok sevinmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Osimhen, "Bu durumun kimseyle alakası yok. Her oyuncu duygusaldır. Çoğu zaman kutlama yapıyorum ama yapmadığım zamanlar da oluyor. Son maçta duygusal bir sebebim vardı. Geldiğimden bu yana hocayla, taraftarla, başkanla, genel olarak herkesle hem ben hem de ailem çok iyi vakit geçiriyoruz. Her şeyi bizim için çok kolaylaştırıyorlar. İçimden geldiğinde bu tarz kutlamaları yapıyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok. Kulübümü, hocamı, başkanımı, taraftarları seviyorum. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimden bu yana yaşadıklarım için çok müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir mücadele olacağına şüphe yok"

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Osimhen, kritik bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini dile getirdi.

Kendisinin ve takımının maç maç baktığının altını çizen Nijeryalı futbolcu, "Onların stadına gideceğiz, bizi çok kaliteli bir takım bekliyor. Bizim de çok kaliteli bir takımımız var, herkes kendisine çok inanıyor. Büyük bir mücadele olacağına şüphe yok. Üç puan için oraya çıkacağız. Kolay olmayacak. Takımımızın kalitesini biliyoruz ve iyi bir mücadele bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Önce Beşiktaş maçı var, ardından Liverpool maçı var ama öncesinde de bugün oynadığımız rakibimizle kupa maçımız var. Maç maç gidiyoruz ve sezon sonuna kadar da birçok maç var önümüzde." açıklamasını yaptı.

Alanyaspor mücadelesinde İlkay Gündoğan'ın oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubendini kendisine getirmesiyle ilgili de konuşan Osimhen, şunları söyledi:

"İlkay çok saygı duyduğum birisi, çok kıymetli biri benim için. Milyonlarca futbolseverin de dünya çapında tanıdığı ve sevdiği biri. Birey olarak da inanılmaz. Sakin, motive edici. Bir şey söylemek istediğimizde konuşabileceğimiz bir isim. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir, bir sonraki adımın farkındadır. İlkay pazubendini bana getirdiğinde garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim. Orta sahaya her geldiğinde bize yardımcı olan çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi garip geldi, kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri verdim kendisine."

"İyi günde, kötü günde hep birlikte mücadele ediyoruz"

Galatasaray taraftarının kendisi için bir koreografi hazırlığında olmasıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten Osimhen, bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübe geldiğinden bu yana kendisi için yapılanların çok kıymetli olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, "Beni inanılmaz hissettirdiler. İlk başta kiralık gelmiştim. O zamandan bu yana destekliyorlar. Kelimeler yetmiyor. Sevgi dolu, futbolun ötesinde oyuncularla güzel bağ oluşturan, inanılmaz hisler oluşturan bir taraftarımız var. Çok mutluyum. Onlara müteşekkirim. Yazdıkları şeye de katılıyorum, biz bir aileyiz ve aile her şeyden önemlidir. Bu çok sevdiğim kulüpte, sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Taraftarlar da her zaman arkamda. İyi günde, kötü günde hep birlikte mücadele ediyoruz. Her anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Alanyaspor karşısında penaltı tartışmalarının olduğu bir pozisyonla ilgili de konuşan Osimhen, "Bir temas vardı. Topa sonradan mı dokundu yoksa öncesinde mi dokundu bilmiyorum. Hakem haklıydı herhalde galiba orada. Tartışmak da istemedim. Belki ben dokunmuşumdur, belki rakip dokunmuştur tam bilmiyorum ama önemli olan maçı kazanmaktı." diyerek sözlerini tamamladı.