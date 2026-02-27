Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, üst üste pozisyonlardan faydalanamadığı ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle giren Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 68. dakikada Hudson-Odoi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Kalan sürede Fenerbahçe gol bulamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk maçı evinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

İlk yarı

12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.

68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.

89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Avrupa golcüsü Kerem

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli formayla ligde şu ana dek 4 gol kaydeden Kerem, Avrupa'da ise gol yollarında önemli performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı ilk 11'de 9. karşılaşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken 48. dakikada penaltıdan bir gol daha buldu ve bu kulvarda 6. golünü kaydetti.

Süper Kupa'da da 1 gol bulan Kerem, toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.

Nene tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Dorgeles Nene, maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 18. dakikasında aldığı darbe nedeniyle kendini yere bırakan Nene, oyuna devam etti ancak 43. dakikada yine sakatlık yaşadı.

Nene, devre arasında yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.

Alaettin Ekici Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, ilk Avrupa maçına çıktı.

Nottingham Forest deplasmanında 76. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna giren genç isim, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da süre buldu.

Yanıcı madde oyunu durdurdu

Müsabakanın ilk dakikalarında, tribünlerden sahaya atılan maddeler nedeniyle oyun durdu.

Karşılaşmanın başlamasıyla kale arkasında bulunan sarı-lacivertli tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atıldı.

Müsabakanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu yaklaşık 2 dakika durdurduktan sonra sahanın temizlenmesiyle maçı devam ettirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Elendik ama başımız dik elendik

Turu ilk maçta kaybettiklerini vurgulayan Tedesco, "Maçtan sonra soyunma odasında çok iyi bir atmosfer vardı çünkü oyunumuzla gurur duyuyorduk. Sahada kişiliğimizi gösterdik ve cesur oynadık. Biz turu Kadıköy'de kaybettik. Birkaç gün önce yeni teknik direktörleri gelmişti ve normalin üzerinde performans sergilediler. Biz de normalimizin altında performans sergilemiştik. Durumun gerçeği bu. Tüm bunlar ilk maçın 3-0 bitmesine sebep oldu. Bugün olgun oyun sergiledik, çok pozisyon bulduk. İkinci golü daha erken bulsak işler onlar için daha zor olurdu. Bu turnuvadan elendik ama başımız dik elendik." diye konuştu.

Antalyaspor maçında daha fazla opsiyonlarının bulunacağını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:

"Antalyaspor maçında Jayden'ın (Oosterwolde) hazır olacağını düşünüyorum. Yarın Antalya'ya uçup takıma katılacak. Musaba, Mert ve Fred de gelecek. Farklı opsiyonlarımız olacak. O maçta 2 stoper olacağı için 4'lü ya da 3'lü oynayabiliriz. Farklı sistemleri oynayabiliyoruz. Önemli olan sistem değildir. 3'lü oynamanın defansif olduğuna dair konuşuluyor ama gerçek bu değil. Bu sizin sahaya nasıl yansıttığınızla ilgili. Bugün 2 kanat bekimiz çok ofansif özellikleri olan, o düşüncede oyunculardı. Onlarla oynayınca bu sistemde ofansif anlayış sergiliyorsunuz bu akşam olduğu gibi."

Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısına devam edemeyen Nene'nin sağlık durumunun yarın netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira: Canımız yandı fakat sezonun öyle bir yerindeyiz ki sadece 1 maçı değil diğer maçları da düşünmeliyiz

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Biraz zorlandık. Canımız yandı fakat sezonun öyle bir yerindeyiz ki sadece 1 maçı değil diğer maçları da düşünmeliyiz. Rotasyon riskti evet ve ben ilk maça göre 5 değişikliğe karar verdim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde yola devam ettiklerin için memnun olduğunu aktaran Pereira, "İki maç sonrasında durumdan çok memnunum. Şu an tutkumuz var. İlerlememiz konusunda hırsımız da var. Premier Lig'de tabloda çok rahat değiliz. Kulüp için, taraftarlar için ve bizim için bu çok önemli. Bu maçı bugün kaybettik ama turu geçmeyi başardık. Bir sonraki maçı düşünerek riske girdim. Bu benim sorumluluğumdu. Farklı futbolcularıma da şans verdim. Bu bir dersti. Dürüstlükle söylemem gerekirse harika bir maç beklemiyordum. 5 değişiklik yaparsanız bunun bedelini ödersiniz ama biz yapmamız gerekeni yaptık." değerlendirmelerinde bulundu.