Samsunspor, Shkendija’yı eleyerek son 16’ya yükseldi

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen Samsunspor, tur atlayan taraf oldu.

7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.

45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4-0

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Samsunspor, tur atladı.

Jeton Bekjiri: "İlk golden sonra moralimiz bozuldu"

Shkendija'nın teknik direktörü Jeton Bekjiri, ilk golden sonra morallerinin bozulduğunu söyledi.

Bekjiri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

İlk yarıda çok iyi olduklarını anlatan Bekjiri, "İlk golden sonra moralimiz bozuldu. Bence biz bayağı iyi oynadık. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Penaltıdan sonra ister istemez takımın morali düştü. Tabi ki bu sonuç bizim için iyi olmadı." dedi.

Artık bu maçtan sonra Avrupa'dan elendiklerini anlatan Bekjiri, "Bizim için bu maç da yeni bir deneyimdi. Bundan sonra kendi ligimizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum ki bundan sonra kendi ligimizde iyi sonuçlar bizi beklemektedir." ifadesini kullandı.

Bekjiri, Samsun'da olmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Samsunspor ciddi bir rakipti bizim için. Yenilenerek buradan ayrılıyoruz. Buradan güzel ders çıkartacağız." şeklinde konuştu.

Thorsten Fink: "Tarihi bir başarı elde ettik"

Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Ülke puanı katkıda bulunduklarını anlatan Fink, "Tarihi bir başarı elde ettik. Galatasaray da biz de ülke puanına katkıda bulunduk. Hoca olarak ben bu galibiyetten ötürü mutluyum. İlk yarı açıkçası en iyi performansımızı gösteremedik. Tabii gol yememeye de dikkat ettik. Birinci golden sonra oyunun kilidini açtık diyebiliriz. Daha sonrasında daha hızlı bir şekilde oynamaya başladık ve pas kalitemiz de gayet iyiydi ve rakibimize de herhangi bir fırsat vermedik. Küçük de olsa bir şans vermedik ikinci yarıda rakibimize. Sadece şuan kurayı dört gözle beklediğimizi söyleyebiliriz. Takımımızda Konferans Ligi'nin en skorer oyuncusu da bulunuyor; Marius. Tabii biraz riskliydi açıkçası iki forvetle oynamak ama o riski almak istemiştik, kazanmak istemiştik. 4-0 kazanmak da açıkçası çok daha iyiydi." diye konuştu.

Samsunspor'un geçen yılı iyi geçirdiğini hatırlatan Fink, "Bu yıl takımızda hiç Avrupa'da oynamamış oyuncular da var. Bazı genç oyuncularımız da var. Ritmi farklı olan oyuncularımız da var aynı zamanda. Her zaman özeldir tabii bu durumlarda göreve gelmek. Her zaman daha iyisi olmak istenir. Daha iyi oynamak istiyoruz ve insanlar her zaman sizden daha iyisini beklerler. Bence kulüp geçmişte çok doğru işler yaptı. Belki şampiyon olmadı ama sonuç olarak 7. sıradayız. Türkiye'de beklentilerin çok yüksek olduğunu zaten biliyorum her zaman. Bence kulüp çok iyi, çok doğru işler yapıyor. Şimdi gidebildiğimiz kadar Konferans Ligi'nde ileriye gitmek istiyoruz. Her şey mümkün. Ben tecrübeli bir hocayım ve bu durumlarla nasıl başa çıkmam gerektiğini biliyorum ve bir planım var. Bu planlar doğrultusunda da neleri daha iyi yapabiliriz, bunları oyuncularıma aşılamaya çalışıyorum ve dört gözle bir sonraki karşılaşmayı bekliyorum." şeklinde konuştu.

Bir sonraki turdaki rakipleri İspanyol ekibi Rayo Vallecano ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk takımı hakkında da konuşan Fink, "Elbette kurayı bekleyeceğiz. Rayo Vallecano ve Shakhtar Donetsk rakibimiz olabilir. Kim olacağını şu an bilmiyoruz. Ama iki rakip de güçlü olacaktır. Tabii favori olmayacağız belki de ama sürprizi gerçekleştirebiliriz. İki takıma karşı oynayacak olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Ama hedefimiz tabi o turu da geçmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: "Avrupa'da son 16'ya kalmak bizim adımıza çok sevindirici"

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Avrupa'da son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çapa, maç sonrası gazetecilere açıklamasında, özellikle maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirterek "Son haftalarda beklentinin altındaydık. Aldığımız 4-0'lık galibiyet çok güzel oldu. Umarım bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalara da yansır. Avrupa'da son 16'ya kalmak çok sevindirici." dedi.

Ligde beklentin altında kaldıklarına dikkati çeken Çapa, "Daha önümüzde yeterli hafta var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, bundan sonraki hedefleri de belirleyerek ligdeki durumumuz netleşecek. Ondan sonra artık hem gelecek sezonun planlaması, hem Avrupa kupaları, hem Türkiye kupasında iddialı devam etmek istiyoruz. Stada gelip bizi destekleyenlere teşekkür etmemiz gerekiyor. Ülke puanına katkı sağladık. Bu da bizim adımıza çok güzel. Dün Galatasaray'dan sonra inşallah bugün Fenerbahçe de güzel sonuç alır. Onlar da ülke puanına katkı sağlamış olur. Sevindirici bir akşam oldu hem skor hem oyun olarak." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta iki gol kaydeden Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, mutlu olduklarını vurgulayarak, "Attığım goller ve takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Takım halinde de zaten son 16'ya kaldığımız için çok ama çok gururluyuz." diye konuştu.

Mouandilmadji, lige odaklanacaklarını sözlerine ekledi.